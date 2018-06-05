taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.250
USD
4,5918
EURO
5,3690
ALTIN
190,62
PETR
75,6200

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Habertürk canlı yayınında Fetullah Gülen'den 'sayın' diye bahsederek dikkat çekti.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 04:36..
  1. Haberler
  2. Politika
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

Millet ittifakı çatısı altında seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, daha önce FETÖ elebaşı hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, Gülen için yine "sayın" ifadesini sarfederken, bir taraftan da 15 Temmuz sonrası onun da 'suçu varsa' hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini yuvarlak bir anlatımla ifade etti.

"SAYIN GÜLEN, BU ÜLKEDE YİNE ÖZGÜRCE YAŞAYABİLECEK"

Uysal, 2012 yılında Genel başkanlığa doğru yol aldığı dönemde, yaptığı konuşmada, "Silivri’de suçum ne diye haykıranlara da Pensilvanya’da hayatının sonbaharını vatan hasretiyle yaşayan Sayın Fettullah Gülen’e de bu ülkeyi yeniden özgürce yaşayabilecekleri, vatan yapabilecek onların hukuklarını koruyabilecek tek parti biziz” açıklaması ile FETÖ hakkındaki görüşünü dışa vurmuştu.

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

29
Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

24
Batman'da çatışma: 2 asker yaralı

Batman'da çatışma: 2 asker yaralı

12
Yerli silahlar için tanıtım filmleri

Yerli silahlar için tanıtım filmleri

1
Östersunds hocası Graham Potter İngiltere yolunda

Östersunds hocası Graham Potter İngiltere yolunda

2
Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

2
Türkiye Musevileri, Selimiye Camii'nde iftar verdi

Türkiye Musevileri, Selimiye Camii'nde iftar verdi

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM