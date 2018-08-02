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Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yaparak ambulansın geçişini engelledikleri için gözaltına alınan magandalara para cezası kesildi.

AA | 02.08.2018 - 13:33..
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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan S.K. (24), Ö.Ö.K. (21) ve M.K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

TRAFİK CEZASI ALDILAR

Şüphelilere "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan trafik cezası uygulandığı öğrenildi.

Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

Kadıköy Mahallesi'ndeki Barış Bulvarı'nda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden merkez istikametine giden düğün konvoyunun Ulugazi TOKİ kavşağında durarak iki aracın drift yapması ve yolun kapatılması nedeniyle ambulansın yan yola geçerek ilerlemesini içeren görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis, 59 UK 919, 55 BDM 36 ve 06 MTH 49 plakalı otomobilleri tespit etmişti.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları kullandıkları öne sürülen S.K, Ö.Ö.K. ve M.K'yi gözaltına almıştı.

Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

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