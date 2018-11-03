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Driftçinin ehliyetine el konuldu

Asker uğurlamasında drift yapan kişiye 5 bin 10 lira para cezası verildi ve ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu.

DHA | 03.11.2018 - 08:46..
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Driftçinin ehliyetine el konuldu

Eyüpsultan'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı. Otomobiline ve ehliyetine 60 gün süreyle el konan sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Driftçinin ehliyetine el konuldu

ASKERLERİ BÖYLE UĞURLAMIŞ

Sosyal medya üzerinde yayılan otomobille yolu kapatarak drift yapılan görüntüler üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis Eyüpsultan'ın Mareşal Fezvi Çakmak caddesi üzerinde meydana gelen olayı Şenol A. adlı kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmada bir asker uğurlaması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerde Şenol A.'nın askere giden iki kişinin çevresinde drift yaptığı belirlendi.

Eyüpsultan'da drift yapan magandalar VİDEO

Driftçinin ehliyetine el konuldu

POLİS GÖZALTINA ALDI 5 BİN 10 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü Şenol A. polis tarafından gözaltına alındı. Trafik ceza kanununda yapılan değişiklikler sonucu sürücü Şenol A.'ya 5 bin 10 lira para ceza kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNE VE EHLİYETİNE 60 GÜN SÜRE İLE EL KONDU

Yaptığının karşılığı olarak sürücü Şenol A.'nın otomobiline de 60 gün süreyle el kondu. Ayrıca ehliyetine de el konan Şenol A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamasının ardından 60 gün sonra ehliyetini geri alabileceği belirtildi.

Driftçinin ehliyetine el konuldu

"PİŞMANIM BİR DAHA YAPMACAĞIM"

Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli işlem yapılması için Alibeyköy polis merkezine gönderilen şüpheli Şenol A. "Yaptığımdan çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım." dedi.

Driftçinin ehliyetine el konuldu


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