Drone destekli kaçak midye operasyonu

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’nde bulunan bir restoranda yemek yiyen 5 tatilci 4 bin 329 liralık hesap ödedi.

5

Fikret Orman: İlk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu'nda teknik direktör Şenol Güneş'e göndermede bulundu ve "Mali konular onun işi değil, Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı." dedi.