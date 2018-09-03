Drone eğitimi alan terörist yakalandı

ABD'nın Suriye'de eğittiği teröristlerden birisi daha yakalandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki baskında 13 terörist öldürülürken, Erhan Ertuğrul sağ olarak ele geçirildi.

SURİYE'DEKİ YPG KAMPINDA EĞİTİLDİ