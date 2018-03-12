Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan 70 hane ve 800 nüfuslu Akçalı köyünde, hiçbir GSM operatörü şebekesi çekmiyordu.

DRONE YÖNTEMİ İLE ŞEBEKE SORUNUNU ÇÖZÜYORLARDI

Köyde Ali Yücel Kaya'nın, cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, GSM şebekelerinden sinyal alıyor ve köylüler de Kaya'nın drone'daki telefonuna bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyordu.

Yüksekova'da köylülerin baz istasyonu sevinci VİDEO

10 DAKİKASI 1 LİRA

Ali Yücel Kaya, drone kullanılarak yapılan 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1'er lira alıyordu.

Akçalı köyündeki sorunun haber olmasının ardından, Turkcell şirketi köye baz istasyonu kurma çalışmalarına başladı. Köylüler, büyük sevinç yaşadı ve halaylı kutlama yaptı. Drone sahibi Ali Yücel Kaya, "Drone kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz, sabırsızlıkla şebeklerini çekmesini bekliyoruz. Herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefonla konuşabilecek." dedi.

Köy Muhtarı İsmet Arslan ise büyük bir sıkıntılarının giderildiğini söyledi. Arslan, "Köyümüzün telefon sıkıntısından kurtulması hepimizi mutlu etti. Artık yüksek tepelere çıkmaktan, drone kullanmaktan kurtulduk. Evimizde oturararak uzaktaki yakınlarımızla görüşebileceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.