taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.043
USD
3,8437
EURO
4,7280
ALTIN
162,79
PETR
64,8900

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

Hakkari Yüksekova'da, telefon çekmediği için mağdur olan köylüler baz istasyonunun kurulmasını halay çekerek kutladı.

DHA | 12.03.2018 - 14:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan 70 hane ve 800 nüfuslu Akçalı köyünde, hiçbir GSM operatörü şebekesi çekmiyordu.

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

DRONE YÖNTEMİ İLE ŞEBEKE SORUNUNU ÇÖZÜYORLARDI

Köyde Ali Yücel Kaya'nın, cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, GSM şebekelerinden sinyal alıyor ve köylüler de Kaya'nın drone'daki telefonuna bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyordu.

Yüksekova'da köylülerin baz istasyonu sevinci VİDEO

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

10 DAKİKASI 1 LİRA

Ali Yücel Kaya, drone kullanılarak yapılan 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1'er lira alıyordu.

Akçalı köyündeki sorunun haber olmasının ardından, Turkcell şirketi köye baz istasyonu kurma çalışmalarına başladı. Köylüler, büyük sevinç yaşadı ve halaylı kutlama yaptı. Drone sahibi Ali Yücel Kaya, "Drone kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz, sabırsızlıkla şebeklerini çekmesini bekliyoruz. Herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefonla konuşabilecek." dedi.

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

Köy Muhtarı İsmet Arslan ise büyük bir sıkıntılarının giderildiğini söyledi. Arslan, "Köyümüzün telefon sıkıntısından kurtulması hepimizi mutlu etti. Artık yüksek tepelere çıkmaktan, drone kullanmaktan kurtulduk. Evimizde oturararak uzaktaki yakınlarımızla görüşebileceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu



Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu



Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu



Drone olmadan telefonla konuşamayan köye baz istasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Özel kuvvetler Kirpi ile sınıra götürüldü
Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak olan Özel kuvvetler, zırhlı personel taşıyıcı Kirpi ile Reyhanlı sınırına sevk edildi.
Dikili'de açıklarında 130 Suriyeli yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 ayrı lastik bottaki toplam 130 Suriyeli yakalandı.
Malatya'ya 53 menfez, 91 bin metreküp taş duvar yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi son 3 yıl içerisinde, özellikle kırsal mahalle yolları başta olmak üzere il genelinde 53 adet menfez, 91 bin 168 metreküp taş duvar işi yaptı.
Dergahın kedileri
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Şeyh Yahya Efendi Külliyesi'ni ziyaret edenler, sevimli ev sahipleriyle de karşılaşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

109
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

139
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

84
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

84
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

215
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM