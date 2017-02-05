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DSP referandum kararını açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.

05.02.2017 - 09:36
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DSP referandum kararını açıkladı

Saadet Partisi'nden sonra Demokratik Sol Parti  de referandumda kullanacakları oyu açıkladı.

DSP HAYIR İÇİN ÇALIŞACAK

Genel Başkan Önder Aksakal, "DSP, halkın önüne getirilecek olan referandum sandığından kahverengi oyların çoğunlukla çıkması için halkımızla buluşacak ve böyle bir dayatmaya karşın tüm örgütleriyle 'hayır' denilmesi için var gücüyle çalışacaktır" dedi.

Ülkenin siyasi tarihinde yaşanılan antidemokratik dönemlerin ardından, bugün demokrasinin topyekun ortadan kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak karşı durduğumuz konu, antidemokratik seçim yasasıyla oluşturulmuş ve toplumun gerçek yapısının temsil edilmediği bir Meclis eliyle tamamen 'hakim gücün' iradesi tahtında oluşturulmuş değişiklikler sistematiğinin Türkiye halkına kabul ettirilmeye çalışılmasıdır" ifadesini kullandı.

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