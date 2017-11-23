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Dubai'de çocuğa tecavüz eden adam idam edildi

Dubai'de sekiz yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldüren adam, mahkeme kararıyla kurşuna dizildi.

DHA | 23.11.2017 - 17:03
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Dubai mahkemesi bu yılın başlangıcında sekiz yaşındaki Ürdünlü Obaida Sidqi’ya tecavüz edip boğarak öldüren Nidal Eissa Abdullah’ın idamını onaylamıştı.

MAHKUM KURŞUNA DİZİLEREK İDAM EDİLDİ

Sekiz yaşında bir çocuğa tecavüz edip öldüren 49 yaşındaki Ürdünlü mahkum, Başbakan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı Yardımcısı ve Dubai mutlak hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un da onayıyla idam edildi. İdamın, Dubai mutlak hükümdarı tarafından onaylanmasının ardından Abdullah bugün kurşuna dizilerek idam edildi.

Dubai'de çocuğa tecavüz eden adam idam edildi

ÜRDÜNLÜ ÇOCUĞU KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİ

Savunma avukatı Ali Musabeh idamı Twitter sayfasından teyit ederek, "Bu sabah Dubai Polisi Dubai Mahkemeleri tarafından idama mahkum edilen ve idam kararı Dubai mutlak hükümdarı tarafından onaylanan, Obaida’nın katili sanık Nidel Eissa’nın idamını gerçekleştirmiştir." yazdı.

20 Mayıs 2016’da kaybolan Obaida Sidqi’nın bedeni kaybolduktan iki gün sonra Al Warqa’da bir yol kenarında bulunmuştu. Nidal Eissa Abdullah Ürdünlü çocuğu kaçırmak, tecavüz etmek ve öldürmekten suçlu bulunmuştu.

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