Dubai’nin ilk Muhafazakar Moda Haftası sona erdi

Muhafazakar Moda Haftası, İstanbul ve Londra’daki serilerinin ardından Dubai’de gerçekleştirildi. Muhafazakar modanın önde gelen isimlerini, ödüllü tasarımcıları ve VIP’leri moda haftasında ön plana çıktı.

MUHAFAZKAR MODA HAFTASI DÜZENLENDİ

İlk Dubai Muhafazakar Moda Haftası (DMFW) Burj Park-Downtown Dubai’de gerçekleştirildi. 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük stil etkinliğine 20’den fazla ülkenin eski ve yükselen tasarımcıları katılım gösterdiği ve 40 moda gösterisi düzenlendi.

Organizasyon yetkililerinin açıklamalarına göre 50 markanın standının, moda ve sanat sergileriyle birlikte 100 ünlü ve etkili isimin, Burj Park’da bir araya gelerek en son muhafazakar moda trendlerini sergiledi. Katılımcılar arasında H.E Sheikha Hend Faisal Al Qassemi, Arap süperstarları Diana Haddad ve Hisham El Hajj to Bollywood Diva-Gauahar Khan da yer aldı.

GİYİM KOLEKSİYONLRI SERGİLENDİ

Etkinliğin, 5 kıtanın önemli tasarımcılarını bir araya getirdiği, isim sponsoru Modanisa’nın modacıları Raşit Bağzıbağlı, Muslima Wear ve Selma Sari ile katılım gösterdiği aktarıldı. Wardah Beauty’nin beğenilen gösterisi ile ünlü tesettür tasarımcıları Safiya Abdallah of Dulce by Safiya, Zaskia Sungkar, Norma Hauri, Ria Miranda ve ETU’nun tasarımlarının sergilendiği ifade edildi. Ajmal Perfumes’un, Annah Hariri’nin hazır giyim koleksiyonunu ve Miss Ayshe’nin gelinlik koleksiyonunu sergilendiği bilgisi verildi.



DMFW’de The Modist’in Yükselen Moda Tasarımcısı Ödülü'nün kazananlara takdim edildiği bir törenin gerçekleştirildiği kaydedildi.