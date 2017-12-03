Düğün günü eşini öldürdü

Bursa'da yaşayan Güllü Y. (20) ailesinin onaylamamasına rağmen yazın Metehan Y. (21) ile nikah kıyarak evlendi ve Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki bir evde birlikte yaşamaya başladı.

MUTFAKTA TARTIŞTILAR

Bir süre önce ailelerinin onayı üzerine çift, düğün yapmaya karar verdi. Dün kına merasimini yapan çift, düğün günü bugün misafirleri de bulunan evlerinin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Metehan Y. eşi Güllü Y'yi ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı. Evdeki misafirlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı kadını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güllü Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işsiz zanlı Metehan Y'yi aynı mahalledeki bir meyve bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.