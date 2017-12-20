Düğün için bankadan çektiği 42 bin lirasını çaldılar

Gaziantep Nizip'te düğün masrafları için ilçedeki bir banka şubesinden geçen hafta 42 bin lira kredi çekip otomobiliyle eve dönen Ahmet Barış Aksoy'u takip eden kimliği belirsiz kişiler, aracın camına taş attı.

TAŞ ATARAK OYLADILAR

Aksoy, taşın nerden geldiğini anlamak için durdurduğu araçtan indiği sırada araçta bulunan 42 bin lira çalındı. İhbarla olay yerine gelip inceleme yapan polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 kişi olduğu belirlenen şüphelilerden birinin duran araçtaki parayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kamera kayıtlarından şüphelilerden birinin Fırat Acar olduğunu belirleyen polisler, onu Adana'da saklandığı evde yakaladı. Nizip'e getirilip ifadesi alınan Acar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Diğer şüphelilerin de yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.





