taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

Denizli’de bir düğünde havaya ateş eden bir kişi 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İHA | 06.05.2018 - 00:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çivril ilçesi Kavakköy Mahallesi’nde Engin Ö.‘nün oğlunun sünnet düğününde yemek sonrası başlayan eğlencede tüfekle havaya ateş açıldı. Düğünü, eğlencenin olduğu yerdeki evin balkonundan seyreden Serap Canlar ve Gülcan Karaca seken saçmalar nedeniyle el ve başından yaralandı.

Yaralanma sonucu Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan iki bayan yapılan ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken Jandarma olayla ilgili olarak düğün sahibi ve yaralıların ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken silahı ateşleyenin belirlenmesi için düğünde kamera çekimi yapan fotoğrafçının kamerası inceleme altına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle vurdu
Gaziantep'te Yalçın K. konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan ve kardeşi Hakan Zeylan'ı av tüfeğiyle vurarak kaçtı.
Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Bolu'da bir köydeki yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 itfaiye eri haneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti.
Lunaparkta trene sıkışan çocuğun ayağı koptu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir AVM'de oyun alanında oyuncak trene sıkışan çocuğun ayağı çıktı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.
Başını havuz zeminine çarpan Rus turist öldü
Antalya'da balıklama atladığı havuzun zeminine başını çarpan Rus turist Sergei Yakovlev, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

8
Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

1
İneklerini almaya giderken sele kapılan çocuk ölü bulundu

İneklerini almaya giderken sele kapılan çocuk ölü bulundu

1
Pakistan'da madende patlama: 16 ölü

Pakistan'da madende patlama: 16 ölü

3
Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü

0
Görmediği halde görenlere Kur'an öğretiyor

Görmediği halde görenlere Kur'an öğretiyor

0
Milli güreşçi Kılıçsallayan Avrupa üçüncüsü

Milli güreşçi Kılıçsallayan Avrupa üçüncüsü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM