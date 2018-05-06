Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

Çivril ilçesi Kavakköy Mahallesi’nde Engin Ö.‘nün oğlunun sünnet düğününde yemek sonrası başlayan eğlencede tüfekle havaya ateş açıldı. Düğünü, eğlencenin olduğu yerdeki evin balkonundan seyreden Serap Canlar ve Gülcan Karaca seken saçmalar nedeniyle el ve başından yaralandı.

Yaralanma sonucu Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan iki bayan yapılan ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken Jandarma olayla ilgili olarak düğün sahibi ve yaralıların ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken silahı ateşleyenin belirlenmesi için düğünde kamera çekimi yapan fotoğrafçının kamerası inceleme altına alındı.