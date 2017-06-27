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Düğün salonunda yangın: 12 kişi zehirlendi

Elazığ'da bir düğün salonunda çıkan yangında çoğu çocuk 12 kişi dumandan zehirlendi.

27.06.2017 - 21:56
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Düğün salonunda yangın: 12 kişi zehirlendi

Ataşehir Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında, bir düğün salonunun altında bulunan trafo merkezinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik aksamında yangın çıktı.

12 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Yangınla birlikte tutuşan elektrik kablolarınını erimesi üzerine sızan duman, düğünün olduğu salonu da sardı. Bu arada yangın çıktığı haberi salonda da paniğe yolaçtı. Panikle birlikte içeri sızan dumandan zehirlenen çoğu çocuk 12 kişi olay yerine çağrılan çok sayıdaki ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düğün salonuna gelen iftafiye ekiplerinin kısa süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı.  Düğün salonu boşaltıldıktan sonra düğün salonu sahibi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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