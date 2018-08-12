Düğün videosu bozuk çıkan çift tazminat kazandı

Yıllardır hayallerini süsleyen düğünleri için bir fotoğraf şirketiyle anlaşan çift, balayı sonrası televizyon başına geçince büyük şok yaşadı. Düğün merasimine ait görüntülerin bozuk olmasıyla sarsılan çift, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin yolunu tuttu. M. ve N. Aler, sözleşmeye göre bin 900 TL çekim bedelini ödediklerini, ancak sözleşme kapsamındaki video çekimlerinin bozuk, izlenemez olduğunu dile getirdi.

20 BİN LİRA İSTEDİLER

Davacı çift, tekrar yaşanması mümkün olmayan bu özel günün kaydedilememesi sebebiyle duyulan üzüntünün yol açtığı manevi zarara karşılık toplam 20 bin TL’nin davalılardan tahsilini istedi. Mahkeme, çifte 2 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı, davacı çift temyiz etti.

"GELİN VE DAMAT İÇİN HAYAT BOYU HÜZÜN KAYNAĞI OLACAK"

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, "Nikâh merasimi için yapılan salon kiralama sözleşmesinde, kamera çekimi işinin de ücrete dahil olduğu, alınan bilirkişi raporuna göre kamera kayıtlarının eserin reddini gerektirecek ölçüde ayıplı olduğu anlaşılmaktadır. Davalıların sözleşmeye aykırı olarak, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek düğünün görüntülerinin kaydını sağlayamadıkları sabittir. Nikâh, düğün gibi özel öneme sahip, insan hayatında genellikle bir kez yaşanan telafisi mümkün olmayan, önemli günlerin belgelenememiş olmasının, gelin ve damat, hatta yakınları için hayat boyu üzüntü kaynağı olacağı tartışmasızdır. Dava konusu olayın gelişimi, olay tarihi ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde davacılar yararına takdir olunan biner TL manevi tazminat azdır. Daha uygun bir manevi tazminat takdiri gerekir. Açıklanan sebeplerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacılar yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Geçen günlerde Yargıtay kararının ulaştığı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı yeniden görecek.