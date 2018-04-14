Düğün yerine uyarıya giden polise bıçakla saldırdılar

Konya'nın Karatay ilçesindeki vatandaşlar, bir düğünde havaya çok sayıda ateş açıldığı yönünde polise şikayette bulundu. Hasadedemescit Mahallesi'ne giden polisler, gözü dönmüş bir grup tarafından saldırıya uğradı.

POLİSLERİN İLK UYARISINI DİNLEMEDİLER İKİNCİDE SALDIRDILAR

Bunun üzerine düğün sahipleri uyarılara aldırmayarak, düğüne devam etti. Tekrar mahalleye giden polis ekibi, bıçaklı ve sözlü saldırıya uğradı. Saldıran grup kalabalık ve karanlıktan faydalanarak olay yerinden koşarak kaçtı. Bu sırada düğündeki vatandaşlarla polis arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına alarak sokak üzerindeki kalabalığı dağıttı. Olay yerinde inceleme yapan polis, sokak üzerindeki araştırmasında yaklaşık 100 adet boş mermi kovanı bulması dikkat çekti.

Polis, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



