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Düğün yerine uyarıya giden polise bıçakla saldırdılar

Konya'daki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Düğün sahibine uyarıya giden polis ekibi, bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İHA | 14.04.2018 - 03:19..
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Konya'nın Karatay ilçesindeki vatandaşlar, bir düğünde havaya çok sayıda ateş açıldığı yönünde polise şikayette bulundu. Hasadedemescit Mahallesi'ne giden polisler, gözü dönmüş bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Düğün yerine uyarıya giden polise bıçakla saldırdılar

POLİSLERİN İLK UYARISINI DİNLEMEDİLER İKİNCİDE SALDIRDILAR

Bunun üzerine düğün sahipleri uyarılara aldırmayarak, düğüne devam etti. Tekrar mahalleye giden polis ekibi, bıçaklı ve sözlü saldırıya uğradı. Saldıran grup kalabalık ve karanlıktan faydalanarak olay yerinden koşarak kaçtı. Bu sırada düğündeki vatandaşlarla polis arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına alarak sokak üzerindeki kalabalığı dağıttı. Olay yerinde inceleme yapan polis, sokak üzerindeki araştırmasında yaklaşık 100 adet boş mermi kovanı bulması dikkat çekti.

Polis, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düğün yerine uyarıya giden polise bıçakla saldırdılar

Düğün yerine uyarıya giden polise bıçakla saldırdılar


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