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Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı

Gaziantep'te bir caddede yapılan düğünde, havaya pompalı tüfekle açtığı ateşle 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan şüpheli yakalanırken, tedavisi tamamlanan çocuklar olay anını anlattı.

DHA | 28.12.2017 - 17:25..
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Gaziantep'te, dün akşam birbirileriyle akraba iki ailenin Farabi Caddesi üzerinde yaptıkları düğünde 56 yaşındaki Kavas Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Nezihe Osman Atay İlk ve Ortaokulu'nun da yer aldığı, düğünün yapıldığı caddedeki 5'i çocuk 6 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen ve vücutlarından saçmalar çıkarılan yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı

6 AYRI SUÇ KAYDININ BULUNDUĞU ANLAŞILDI

Olay sonrası polis, yaptığı çalışmayla tüfeği ateşleyip, kaçan Kavas Ö.'yü gizlendiği evde operasyonla gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kavas Ö.'nün 'resmi belgede sahtecilik' suçundan arandığı ve 6 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Gaziantep Valiliği, yaptığı açıklamada, yaralıların tamamının taburcu edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şehitkamil ilçemiz Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir düğünde dün akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş edilmesi olayının şüphelisi (K.Ö) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla bu gece saat 00.15 itibariyle yakalanmıştır. Şüphelinin adli mercilere sevk işlemleri devam etmektedir. Olayda yaralanan vatandaşlarımızın tamamı hastanede yapılan tedavilerini müteakip taburcu edilmişlerdir. Bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu ve benzeri olayların önlenmesi için bütün halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı

"MAÇ OYNUYORDUK, BİRDEN GÖĞSÜM YANDI"

Açılan ateşle elinden ve göğsünden yaralanan 13 yaşındaki Hakan Damlen, yemek yedikten sonra okulun bahçesinde top oynarken yaralandığını anlatarak, "Maç oynuyorduk. Birden göğsüm yandı ve eve gelip, anneme gösterdim. Toplam 5-6 kişi vardık." dedi.

Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı

"OKULDA YARALANDIĞINI SÖYLEDİ"

Hakan Damlen'in annesi Güllü Damlen ise, " 'Buram acıyor' dedi ve açtık, kan geliyor. Hastaneye götürdük ve saçma vardı. Saçmayı çıkardılar. Başka da görmedik. Oğlum okulda yaralandığını söyledi." diye konuştu.

Yüzünden yaralanan 14 yaşındaki Hüseyin Hoşgül de "Okuldaydık, birden silah patladı ve suratıma geldi." dedi.  Elinden yaralanan 13 yaşındaki Ali Kemal Ulusoy ise, "8 kişiydik, okula gidiyorduk. Silah sesi geldi. Okula giderken arkadaşlarımızın eline değdi." diye konuştu.

Bacağından yaralanan 18 yaşındaki Zemzem Damlen de tüfeği ateşleyeni görmediğini, bacağının kanadığını görmesiyle yaralandığını fark ettiğini dile getirdi.

Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı

Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı



Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı



Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı



Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı



Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı



Düğünde 5'i çocuk 6 kişiyi yaralayan maganda yakalandı

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