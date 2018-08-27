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Düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı

Gelin tarafının istediği müzikler çalınmayınca büyük kavga çıktı.

AA | 27.08.2018 - 13:15..
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Halim Y. ile hayatını birleştirdiği Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düğün düzenlendi.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

İddiaya göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında tartışma yaşandı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan C.C. (32) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.M. (45) ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olaya ilişkin Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı

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