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Düğünde misafir ağırlama kavgası: 8 yaralı

Bolu'da, düğün salonunda yaşanan misafir ağırlama kavgasında 8 kişi yaralandı.

AA | 28.07.2018 - 00:41..
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Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda, düğün yapan iki aile bireyleri arasında, düğüne gelen misafirlerle yeterince ilgilenmediği iddiası ile tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine düğün salonu içinde ve dışında kavga çıktı.

POLİS, TARAFLARI 1 SAAT SONRA YATIŞTIRABİLDİ

Düğüne gelen misafirlerin de karıştığı kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren kavgaya karışan vatandaşları sakinleştirmek için çaba harcadı.

Yaşanan kavgada baş ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ö, M.D, D.K, İ.K, Ş.Ö ve E.Ö. olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi, F.K ve Z.Ö. ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar, hastanede ayakta yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan olmazken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

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