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Düğünden önce mitinge gelen gelin ve damat

Sivas'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği mitingde gelin ve damat sürprizi yaşandı.

İHA | 16.06.2018 - 17:07..
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Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesinde Sivas'ta yapacağı mitingde vatandaşlarla buluşacak.

Düğünden önce mitinge gelen gelin ve damat

DÜĞÜNDEN ÖNCE MİTİNGE GELDİLER

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge yoğun ilgi gösteren vatandaşlar arasında bir de gelin ve damat vardı. Akşam gerçekleştirecekleri düğünle dünya evine girecek olan Usame Acıpınar ve Nurgül Gülle çifti, düğün öncesi mitinge geldi.

Düğünden önce mitinge gelen gelin ve damat

Mitingde gelin ve damadı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Damat ve gelin Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla poz verdi.

Düğünden önce mitinge gelen gelin ve damat

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