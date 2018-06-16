Düğünden önce mitinge gelen gelin ve damat

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesinde Sivas'ta yapacağı mitingde vatandaşlarla buluşacak.

DÜĞÜNDEN ÖNCE MİTİNGE GELDİLER

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge yoğun ilgi gösteren vatandaşlar arasında bir de gelin ve damat vardı. Akşam gerçekleştirecekleri düğünle dünya evine girecek olan Usame Acıpınar ve Nurgül Gülle çifti, düğün öncesi mitinge geldi.

Mitingde gelin ve damadı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Damat ve gelin Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla poz verdi.