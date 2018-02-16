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Dükkanının önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Murat Aslan adlı bir esnaf, dükkanın önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti.

İHA | 16.02.2018 - 14:33..
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Pehlivanlar Mahallesi’nde yalnız yaşayan, Almanya’dan emekli, 75 yaşındaki Nazife Gün, özel bir hastanede tedavi olmak amacıyla, bankadan, 17 bin 115 lira çekti. Gün, cüzdanına koyduğu parayı ceketinin iç cebine yerleştirmek isterken, banka şubesinin hemen yanındaki bir kırtasiye dükkânının önünde yere düşürerek kent merkezine doğru yürümeye başladı.

KAYIP CÜZDAN ANONSU YAPILDI

İşyerinin önündeki cüzdanı fark eden Esnaf Murat Arslan, durumu Çaycuma Belediyesine bildirerek anons yapılmasını istedi. Bu arada cüzdanını düşürdüğünü fark eden yaşlı kadın da belediyeye geldi. Anons memuru Fercan Bahadır, “İçinde bir miktar para olan bir cüzdan bulunmuştur” anonsu yaparken, diğer memurlar da, “kayıp cüzdan” anonsu için metin hazırlamaya başladı.

Dükkanının önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine verdi

PARASINI ALAN NAZİFE TEYZE: "ARTIK MANEVİ OĞLUMSUN"

Belediye binasında anonsu duyan Nazife Gün cüzdanın kendine ait olabileceğini söyledi. Bilgiyi teyit eden görevliler, cüzdanın, bankanın hemen yanındaki kırtasiye dükkânında olduğunu bildirdi. Sevinçle dükkâna giden Gün’e, parası, Murat Arslan tarafından teslim edildi. Büyük mutluluk yaşayan Nazife Gün, Arslan’a sarılarak, “Artık ebedi, manevi oğlumsun, sen benim yavrumsun” diyerek teşekkür etti. Parayı sahibine teslim eden esnaf Murat Arslan, cüzdanı dükkânın önünde bulduklarını belirterek, “Başkası görmeden hemen Çaycuma Belediyesi’ni arayarak durumu bildirdik. Belediye anons yaptı. Teyzemiz, hastaneye gidiyormuş, parasını teslim ettik. Para, çok para. Teyzelerimizin, dedelerimizin bu konularda daha dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

Dükkanının önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine verdi

ANONS MEMURUNUN TEYZESİ ÇIKTI

Bankadan parayı çektikten sonra cüzdanını ceketinin iç cebine koyduğunu belirten Nazife Gün, “Cüzdanı cebimin içerisine koydum zannettim. Ben farkında değilim, meğer yere düşmüş. Sol kolum çok ağrıyor. İstanbul’da özel bir hastaneye doktora gideceğim. Bu parayı da tedavimde kullanmak için çektim. Parama kavuştuğum için çok sevinçliyim” diye konuştu.

Öte yandan yaşlı kadının anons memuru Fercan Bahadır’ın teyzesi olduğu ortaya çıktı. Teyzesini karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bahadır, “Belediyeye ‘çanta bulunmuştur’ diye ihbar geldi. Hemen anons yaptık. Arkadaşlar tekrar aradılar, bu kez, ‘bir miktar para düşürülmüştür’ anonsu yapmamı istediler. Ben durumu tam olarak öğrenmeye gidince, kimlik bilgilerinden, paranın teyzeme ait olduğunu öğrendim. Arkadaş parayı teyzeme teslim etmiş. Biz de çok sevindik” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da esnafa ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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