Düldül Dağı'na yeni bir proje yapılacak

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesince uygulanacak ve ödeneği ayrılan projeyle Amanoslar'daki Düldül Dağı'nda ilk etapta teleferik ve mesire yeri yapılacak.

BİR SAATTE 400'DEN FAZLA İNSAN TAŞINACAK

İlçe merkezinden 2 bin 200 metre yükseklikteki dağın zirvesine kadar döşenecek teleferik sisteminde her bir vagon 90 kişi alabilecek. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda olacak sistemde bir saatte 400'den fazla insan zirveye taşınabilecek. Zirveye çıkan ziyaretçiler, aynı proje kapsamında oluşturulan mesire alanını gezebilecek.

PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Belirli kısımları yılın 10 ayı kar altında olan, 4-5 ay yer yer kar kalınlığı 1,5 metre olan dağda projenin devamında bir de kayak merkezi yapılması planlanıyor. Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı yaptığı açıklamada, Korkut Ata Üniversitesi iş birliğiyle 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Düldül Dağı'na teleferik, mesire yeri ve kayak merkezi yapılmasına dönük fizibilite ve proje hazırlama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Namlı, zirveye bir de mesire alanı kuracaklarını belirten Namlı, alanda restoranlar, kafeteryalar, eğlence yerleri, kameriyeler olacağını ifade etti. Namlı, yaklaşık 6 bin metrekare alana yapılacak mesire yerine ileriki dönemde 50 kişilik bir butik otel açmayı planladıklarını da aktardı.

"KAYAK MERKEZİ KURMAYI PLANLIYORUZ"

Düldül Dağı'na mesire yerinin yanı sıra bir kayak merkezi yapmayı da planladıklarını belirten Namlı, şunları söyledi: "Dağımızın kuzey yamacı 10 ay kar altında. Bunun 4-5 ayı sürekli kar yağışlı geçiyor. Bu 4-5 aylık süreçte kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buluyor. Eğim çok iyi. Mesire alanının yapımının ardından bu bölgeye bir kayak merkezi kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Gençlik ve spor Bakanlığından gerekli izinleri aldığımız taktirde bu bölgeyi Çukurova'nın Uludağı yapmaya kararlıyız."