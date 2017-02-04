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'Dünya liderlerini uzaya göndersek dünyaya barış gelir'

yazar Yuriy Usaçyov, "Kozmonotların bir şakası var; dünya liderlerini bir ekip halinde uzaya göndersek, dünyaya barış gelir" dedi.

04.02.2017 - 13:59
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uzay

Baltkom radyosuna konuşan Rusya Kahramanı unvanı sahibiRus kozmonot ve yazar Yuriy Usaçyov, uzayda bulunmanın insanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırdığını, onları birbirine yaklaştırdığını ifade etti.

'İNSANLAR AKRABA GİBİ OLUYOR'

Usaçyov, yaptığı açıklamada "Bu şaşırtıcı olabilir ama uzun süre uzayda çalışarak insanlar birbirine çok yakın, akraba gibi oluyor. Mürettebat komutanı olarak ben bu tür ilişkiler üzerinde uçuş öncesinde çalışmaya başlıyordum, ailecek birbirimize yakın olmamız için çok çaba harcıyordum. Ekip arkadaşlarımın ailelerini evimize, yazlığımıza, hamama çağırıyordum. Houston'a gittiğimizde de basketbol maçlarına, rodeoya gidiyor, çeşitli kutlamalara katılıyorduk. Ve bu işe yaradı" şeklinde konuştu.

'UZAYDA ÇEKİP GİTME SEÇENEĞİNİZ YOK'

Uzayda yeri geldiğinde psikolog gibi de davranmak zorunda kaldığını belirten Usaçyov, uzayda yaşanacak sorunların bir şekilde çözülmek zorunda olduğunu kaydetti: "Uzayda kapıyı çarpıp odadan çıkma fırsatı yok. İnsanlar birbirine aynı ailenin üyeleriymiş gibi davranmaya başlıyor. Dünyaya döndükten sonra bile ekip arkadaşlarım beni arıyor, özlediğini söylüyor. Üzerinden çok zaman geçti ama halen dostuz".

KARİYERİNDE 4 UZAY SEFERİNDE BULUNDU

Yuriy Usaçyov, kariyerinde toplam süresi 553 gün olan 4 uzay seferi gerçekleştirmiş, 7 kez uzay yürüyüşü yaptı.

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