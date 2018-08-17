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Dünya mirası Sivrihisar Ulu Cami 786 yıldır kıyamda

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camileri arasında bulunan Ulu Cami, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

AA | 17.08.2018 - 13:30..
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Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden olan, Sivrihisar Belediyesinin yaptığı başvuru sonrası 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine eklenen Ulu Cami, 786 yıldır ihtişamını kaybetmeden ayakta duruyor.

DÜNYA MİRASI

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232'de Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görüntüsüne kavuşan cami, dünya mirası olarak geçmişi geleceğe taşıyor.

Dünya mirası Sivrihisar Ulu Cami 786 yıldır kıyamda

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Minaresi 1410'da eklenen, mihrabı 1440'taki onarımda yerleştirilen caminin minberinin ise 1924'te yıkılan Sivrihisar Kılıç Mescidi'nden getirildiği biliniyor.

Caminin, ibadet nizamına göre mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısı bulunuyor. Çatısını 67 adet ahşap direğin taşıdığı 1485 metrekarelik tarihi camiye hem cami cemaati hem de yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Dünya mirası Sivrihisar Ulu Cami 786 yıldır kıyamda

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