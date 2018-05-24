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Dünya nüfusunun yüzde 22'si obez olacak

Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre, günümüzde birçok ülkede sağlığı tehdit eden obezite hastalığı, 2045 yılına kadar dünyanın beşte birinde görülecek.

AA | 24.05.2018 - 07:10..
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  2. Sağlık

Avrupa Obezite Kongresine sunulan bir araştırmada, dünya nüfusunun beşte birinden fazlasının 27 yıl içinde obez olacağı, aynı zamanda nüfusun sekizde birinin de Tip 2 diyabete yakalanacağı öngörüldü.

Danimarkalı sağlık hizmetleri şirketi Novo Nordisk'in araştırma ve geliştirme biriminden Alan Moses ve ekibi, Dünya Sağlık Örgütü verilerini ve ülke nüfuslarını temel alarak araştırmayı yürüttü.

Dünya nüfusunun yüzde 22'si obez olacak

'ÜLKELERE MALİYETİ YÜKSEK'

Moses, bu rakamların dünyanın gelecekte karşılaşacağı zorlukları gösterdiğine işaret ederek, tıbbi zorlukların yanında obez sayısındaki artışın ülkelere maliyetinin çok yüksek olacağını vurguladı.

Dünya genelinde 2016'da yürütülen bir çalışma, obez yetişkin sayısının 1975'ten beri iki katına çıktığını ortaya koymuştu.

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