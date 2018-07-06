Seyahat Kupası: Hırvatistan vs Rusya

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünya Kupası’nda giderek finale yaklaşıyoruz ve sürpriz bir şekilde İspanya’yı eleyen ev sahibi Rusya, bu yılın dişli takımlarından Hırvatistan’a karşı. Bu kısa futbol bilgisini not ettikten sonra asıl konumuza gelelim: Seyahat. Elinizde şu an tek bir bilet bulunsa ve seçme şansınız yalnızca bu iki ülke arasında olsa, siz hangisine gitmeyi isterdiniz? Biz anlatalım, siz karar verin.

TRİLYON TANE DENEYİM YAŞAYIN: HIRVATİSTAN

Hırvatistan'ı düşündüğümde, onu küçük, güvenli, yüce, çakıl taşları, adalar, deniz, kır kelimeleri ile ilişkilendiriyorum. Ülkenin üzerinde 1000 ada, 8 milli park 11 doğa parkı, 6 bin km kıyı şeridi ve 7 dünya mirası alanı var. Hırvatistan demek, herhangi bir ziyaretçinin trilyon deneyimi demek. Peki Rusya? Bu sıcak yaz günlerinde biletini karasal bir iklimden yana kullanır mıydın?

DENİZ, KUM, GÜNEŞİN HAKKINI VERİYOR

Hırvatistan'daki plajlar belki de bu kadar çok turistin bu güzel ülkeyi ziyaret etmelerinin bir numaralı sebebi. Hırvatistan’a geliyorsanız, en az bir Hırvat adasını mutlaka ziyaret etmelisiniz. Peki bu ada neden Brac olmasın? Brac'ta bir hafta sonu geçirmek dört eşsiz deneyim sunuyor: Plajlar, yiyecekler, dünya mirasları ve insanlarla tanışmak. Deniz ve güneş, kuşkusuz Hırvatistan'ı ziyaret etmek için birçok insanın hala iki temel nedeni.

PLAJLARINI BİR GÖRSEN…

Hırvatistan'a ilk kez giden ziyaretçilerin birçoğu Zagreb, Split, Plitvice, Hvar ve Dubrovnik gibi başlıca turistik kasaba ve turistik yerleri ziyaret etme eğiliminde. Zlatni Rat ve Bol plajları, belki de Hırvatistan'ın en bilinen ve en güzel plajları ama yerli halkın söylediği gibi, buradaki tek plaj değil. Adanın daha dik olan güney yamaçları Hırvatistan'daki en iyi plajlardan bazılarını gizliyor. Kuzey kıyıları yavaş yavaş denize iniyor. Adadaki diğer popüler plajlar: Lovrecine kumsalı, daha sonra Bol, Murvica'nın doğu ucundaki Paklina ve Bol, Ticja luka ve Ratac'ın batısındaki Vela Farska, Milna yakınlarındaki Lucice ve Osibova Koyu.

BRAC ADASI’NA NE DERSİN

Brac Adası'nın temel olarak iki ayrı alanı var: Sahil ve iç kısım. Ancak yerli halk, adanın güney ve kuzey kıyıları arasında da bir fark yaratmayı sever. Her iki kıyıda da eşit derecede güzel olduğunu görürüz fakat farklılar. Adanın güney tarafı daha turistik, daha fazla otel ve diğer tesislere sahip ve kesinlikle daha güzel. Kuzey tarafı diğer endüstriler burada olduğu gibi taş ocakları, sardalya fabrikası, şeker fabrikası vb. binalarla kaplı. Burada büyük oteller bulamazsınız, sadece aile işletmesi olan apartman kiralamaları bulabilirsiniz.

BRAC’IN EN İYİ PLAJI: ZLATNİ RAT (ALTIN PELERİN)

Tüm ada Brac plajları arasında göze çarpan ilk şey, -inkâr edilemez-Bol kasabasındaki bir Altın Pelerin ( Zlatni Rat ).

Bu 530 metre uzunluğundaki 580 metre uzunluğundaki plaj, Bolca kentinin hemen önünde beyaz bir dil gibi denize doğru uzanıyor. Plaj manzarası sadece yüce, dağ boyunca Vidova Gore, her iki tarafındaki en berrak deniz suyu, beyaz çakıl taşlarındaki dalgaların sesleri ve hafif esinti.

Bu plaj, su sporları (kürek tekneleri, jet ski, muz botu, trambolin, yelken, dalış) ile çocuk eğlence parkı ve şişme buzdağı deniz oyun alanından sporlara kadar her türlü aktiviteye sahip.

MANZARA MUHTEŞEM: VİDOVA GORA

Brac'a geldiğinizde görülmeye değer pek çok şey var. Ve bunlardan biri kesinlikle Adriyatik adalarının en yüksek dağı olan Vidova Gora (deniz seviyesinden 778 m yukarıda). Ünlü Zlatni Rat sahilindeki manzara muhteşem!

(Vidova Gora)

KARASAL İKLİMİYLE: RUSYA

Rusya 23 UNESCO Dünya Mirası, 40 UNESCO biyosfer rezervi, 41 milli parkı ve 101 doğa rezerviyle Hırvatistan’ı geride bırakıyor. Gel gelelim ada ve plaj denince de Rusya’nın bir şansı kalmıyor. Demek biletini Rusya’dan yana seçeceksin. Şu noktadan itibaren, bronzlaşıp denizde durmaktan buruşacağın bir ada tatilinden vazgeçmiş; kozmopolit bir kültür mirası seçmiş bulunuyorsun. Dünya’nın en geniş ülkesine hoş geldin. 85 adet eyalete bölünen federasyonda hangi şehri gezmek istediğine karar vermek seni biraz yoracak. Başkent Moskova çekici gelmiyor mu? St. Petersburg? Kazan? Soçi’ye ne dersin?

"SOĞUK" DİYE EZBER YAPMAYIN

Rusya'ya ilk kez seyahat etmek çılgın bir macera gibi görünebilir. Herhalde hiç gitmediğimiz ama hakkında en çok fikre sahip olduğumuz ülke burasıdır. Putin’inden, doğalgazına, soğuğundan turistine her şeyiyle pek bir yakından ilgiliyiz. Rusya'ya gelip, tüm yıl boyunca donacağını düşünen herkes, ilk varışta bir sürpriz yaşayacak. Rusya kışın adamı dondurur, ancak yazlar özellikle St. Petersburg gibi şehirlerde inanılmaz derecede sıcak ve nemli olabilir.

KREMLİN’DEN KIZIL MEYDAN'A BİR PLAN ÇİZ

Rusya'yı ziyaret ederken planlama önemli; özellikle Moskova ve St. Petersburg'da görülecek ve yapılacak çok şey var. Sınırlı zaman ve alternatif müze kapanış günlerine göre gideceğin anı planlamak iyidir. Bazı ilgi çekici yerler de şehrin dışında yer alıyor. Tabii ki, kendiliğinden gelişi güzel bir yolculuk asla bir sorun çıkarmaz, ancak sizin için neyin ilgi çekici olduğu ve neyin en iyisi olduğuyla ilgili tercih etmeniz gerekenler var; hele de bu kadar büyük bir ülkede. Aziz Basil Katedrali olsun, Kızıl Meydan olsun, metrosu olsun, Hermitage Müzesi, Kremlin Sarayı olsun, Lenin Mozolesi, Isaac Katedrali olsun… Her biri görmeye değer ama vakit nakittir ve bu aralar üzerimizde pek nakit yok.

MİMARİ ÇOK HAVALI DEĞİL Mİ

St. Petersburg’un o şaşalı, zengin, altın sarısı renkleriyle donanmış ünlü yapıları insanı gerçekten etkiliyor. Elit ama gösterişli mimarisi göz dolduruyor. Birçoğunu duydunuz, gördünüz ya da gezdiniz ama fotoğraflar, Petersburg’un aynası…

BİLETİNİZ ST. PETERSBURG’A YAKIŞIR

Nevsky Prospekt, Petersburg’un en önemli caddesi. Şehirde göreceğiniz tüm yapılar II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden restore edilmiş. Hermitage Müzesi, herkesin gezmesi gereken dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine sahip ünlü bir müze. Burada Picasso’dan, Monet’ye, Cezanne’dan, Da Vinci’ye tüm dönemlere ait tablolar ve yapıtlar bulabilmeniz mümkün. Bu müzeyi iyice gezmeden (ki 1 hafta sürebiliyor gezmek) başka müzeleri gezmeniz skor açısından size başarı sağlayacak. Peterhof Sarayı ve Çarın Kasabası tartışmasız St.Peterburg’un en görülesi yerleri fakat şehirden biraz uzaktalar. Son olarak en süsü ile en bilindik metro istasyonu ”Avtova’yı”görmek isterseniz Nevsky Prospekt’teki metrolardan birine girip kırmızı hattı takip edebilirsiniz.