Dünyaca ünlü kadınların kaleminden kadının halleri

Henüz Mart ayını bitirmedik. Hem kadınlar olarak bir gün değil her gün anılmak istediğimize göre, bugün de bizi bize yine kendimiz anlatalım.

“Sanat yapmak veya yapmamanın mazereti yok… Sanat Tarihi mazeretleri yazmaz” diyen Sanatçı Selahattin Yıldırım, dünyaca ünlü kadın şair ve yazarların kendi pencerelerinden hayatı ve kadın olmanın o sürükleyici yanını, aşkı, sevgiyi, eş olmayı, şiirlerinden ve yazılarından pasajlarla derledi. Amaç kadın olmanın anlamı üzerine sorulara cevaplar aramaktı. Böylece kadının halleri bir kitapta toplanmış oldu; Kadınlara ait bir pencere aralandı.

İşte sizler için alıntıladığımız kadının 7 hali…

(Anna Akhmatova)

KADIN DÜNYAYA NASIL BAKAR

Bu sorunun cevabını yarım yüzyıl boyunca romantik ve duygusal Sankt-Peterburg geleneğinin en önemli temsilcisi Ukraynalı Şair "Anna Akhmatova" şu dizelerle veriyor:

“Kadeh kaldırıyorum harap olmuş evime,

Kızgın hayatıma, yalnızlığa…

Dünyanın acımasız ve kaba oluşu gerçeğine

Ve Tanrı’nın bizi kurtarmayışına”.

(Frida Kahlo)

BİR EŞ OLDUĞUNDA KADIN

Bu durumu da kuşkusuz acısını resme döken çiçekli kadın "Frida Kahlo" açıklamalıydı:

“Hayatımda iki büyük kazada çok çektim;

Birisi tramvay,

Diğeri de kocam Diego”.

(Mihrî Hatun)

KADININ SADAKATİ

İlk Türk kadın şairi "Mihri Hatun" da kadının sadakati, vefası ve nihayetindeki cefasını işte böyle anlatmış:

“Ben umardım ki seni yar-i vefa-dar olasın

Ne bileydim ki beyim, böyle cefakâr olasın”.

(Furuğ Ferruhzad)

KADINA BAKIŞI

İran’ın 20. Yüzyılda yetiştirdiği en önemli şairlerden "Furuğ Ferruhzad", kadına bakışı şöyle anlatıyor:

“İstedim kendi varlığımın sesi olmayı

‘Kadındım’ ne yazık ki…”

(Wistawa Szymborska)

ERKEĞE BAKIŞI

Kadının erkeğe bakış halini, Polonya şiirinin önde gelen temsilcilerin Nobel ödüllü "Wistawa Szymborska" şöyle açıklıyor:

“Her başlangıç,

Yalnızca bir devamdır aslında.

Ve olaylar kitabı,

Açıktır her zaman yarıya kadar”.

(Tanella Suzanne Boni)

KADININ TENİNE BAKIŞ

Fildişili Şair ve Romancı "Tanella Suzanne Boni", kadının tenine bakışı şu dizelerle tanımlıyor:

“Umulmadık bir bilmecedir

Kadının teni

Dünyanın bütün bilgelerinin

Hiçbir zaman çözemeyecekleri…”

(Sylvia Plath)

KADININ İNTİHARI

Bu başlığı da kuşkusuz tüm ömrü boyunca intiharı düşünen ve bunu sonunda başaran "Sylvia Plath" açıklamalıydı…

“Ölmek

Bir sanattır, başka her şey gibi.

Çok iyi yapıyorum bu işi…”

Damla Karakuş

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