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Dünyaca ünlü otel satılıyor

Sadece düzenlenen etkinliklerle değil aynı zamanda dünya yıldızlarını da ağırlayan Hotel Les Ottomans, satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 10:20..
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İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı'ndan sonra en ihtişamlı yapısı olarak bilinen Les Ottomans, manzarası ve tarihiyle her zaman ilgi odağı oldu.

Dünyaca ünlü otel satılıyor

BİRÇOK ÜNLÜYÜ AĞIRLADI

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Kerimoğlu'nun 60 milyon dolarlık restorasyonuyla yenilenen otel, restorasyondan itibaren birçok ünlüyü de ağırlamıştı.

Dünyaca ünlü otel satılıyor

1,5 MİLYAR LİRAYA SATIŞA ÇIKTI

Boğazın simge yapısı haline gelen otel, 1.5 milyar liraya satışa sunuldu. Türk, Katarlı ve Arap yatırımcıların şimdiden oteli almak için birbirleriyle yarıştığı açıklandı. Tarihi dokusu korunan otelde Osmanlı sultanlarının isimlerinin bulunduğu 12 suit oda mevcut.

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