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Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

Ünlü yazar ve şairler, şiiri nasıl tanımladı?

Özel Haber | 21.03.2018 - 16:55..
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şairlerden şiir üzerine sözler

Şiir üzerine söylenecek ne çok söz var aslında değil mi? Gelin bu sözleri, Dünya Şiir Günü'nü sonlandırmadan, işin ehlilerinden okuyalım.

İşte Kitap Ayracı'nın sizler için derlediği dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine söylediği sözlerden seçkiler...

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

(Turgut Uyar)

GÜZEL SANATLARIN EN ÜSTÜNÜ

Şiir, Matematik gibi kolaydan başlanılıp öğrenilmez. Kolaylık, bir beğeni olarak yerleşiverir insanın kişiliğine, sonra da kolay kolay değiştirilemez.

Turgut Uyar

*

Şiir, sözcüklerle güzel biçimler kurmak sanatıdır… Hangi sözcük, hangi sözcükle yan yana geldiğinde nasıl bir ışık ortaya çıkar? Bunu bilmek gerek.

Cahit Sıtkı Tarancı

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

(Friedrich Hegel)

Güzel sanatların en üstünü ve en zor olanı şiir sanatıdır.

Friedrich Hegel

*

… Ayakkabı gibi; ne bol gelmeli biçim, ne de dar. Tam oturmalı şiirin muhtevasına.

Arif Damar

*

Şiir, sözcüklerin dinidir.

Mallarme

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

(Jean Cocteau)

ŞİİRİN KURALI

Ne masayı anlatacağım diye masa sözcüğünü kullanacaksınız; ne kuşu anlatacağım diye kuş sözcüğünü; ne de aşkı anlatacağım diye aşk sözcüğünü.

Jean Cocteau

*

Bir şiir, yalnız o şiire giren sözcükler değil, bir de girmeyen sözcüklerden meydana gelir.

Salah Birsel

*

Ustalık kazanılır; ama çocuk olmak yitirilirse, şiirin büyük damarlarından biri yok olur.

İlhan Berk

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

(Özdemir Asaf)

Şiirin yüceliği, çok denenip varılamamasından değil, birkaç şairin varmış olmasındandır.

Özdemir Asaf

*

Şiirin orta hallisi veya kötüsü için kurallar, ustalıklar bir ölçü olabilir; ama iyisi, yükseği, harikuladesi aşkın kurallarını aşar. Onun güzelliğini tam olarak görenler, bir ihtişamına benzer bir pırıltı görmekle kalırlar…

Montaigne

*

Şiiri yöneten tek bir şair yoktur.

Pablo Neruda

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

(Cemal Süreya)

ŞİİRİN BENZEDİKLERİ

Şiir, anayasaya aykırıdır; doğanın ahlakı kovduğu yerdedir; yasadışıdır.

Cemal Süreya

*

Şiir, büyük zekaların rüyalarıdır.

Lamartine

*

İlimsiz şiir, harcı ve hesabı olmayan duvar gibidir.

Fuzulî

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

(Cemil Meriç)

ŞAİRİN DUYGUSU

Şairin şiiri, onun kişiliğidir; bütün hayatıdır. Bu anlamda şiirsel yapının, neredeyse organik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yaşayan, kımıldayan, soluk alıp veren canlı bir organizma.

Ataol Behramoğlu

*

Şairler, söz sultanlarıdır; hekimler saltanatlarını vücut üzerinde kurarlar; şairlerin dil güzelliği ruha zevk verir; hekimlerin özverileri hastaları iyileştirir.

İbni Sina

*

Gül ıtırıyla selamlar sabahı, şair yaratır… Öyle seveceksin ki kelimeleri, yalnız senin için raks edecekler. Kelimeler de bütün sevgiler gibi kıskanç. Senin olmalarını istiyorsan, onların olacaksın; yalnız olacaksın.

Cemil Meriç

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri

(Nazım Hikmet)

Ben kendi payıma bir iki iyice şiir yazdımsa, bunların tümünün içeriğini önceden iyice pişirdim.

Nazım Hikmet

*

… Duygular, düşünceler sözcükleri değil; sözcükler duygularımı, düşüncelerimi yönetiyor. Ressam Degas’ın “Çok güzel duygularım var; ama şiirde başarıya eremiyorum. Nerden?” diye sorması üzerine, Mallarme; “Dostum” demiş, “Şiir sözcüklerle yazılır. Herkesin duyguları, düşünceleri var. Yetseydi herkes şair olurdu”.

Melih Cevdet Anday

Damla Karakuş

[email protected]


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