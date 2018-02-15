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Dünyada 6 çocuktan biri çatışma bölgelerinde yaşıyor

Çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan çocuk sayısı, 1990'ların başından bu yana yüzde 75 artışla 357 milyona yükseldi.

AA | 15.02.2018 - 15:03..
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Save the Children (Çocukları Kurtarın) örgütü tarafından yayımlanan "Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkisi: Çatışma Bölgelerinde Bulunan Çocuklara Karşı Şiddeti Durdurma Zamanı" başlıklı rapor, dünyada her 6 çocuktan birinin savaş ya da çatışma bölgelerinde yaşadığını gözler önüne serdi.

165 MİLYON ÇOCUK YOĞUN ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE

Çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan çocuk sayısının 1990'ların başından bu yana yüzde 75 artışla 357 milyona yükseldiğine işaret edilen raporda bu çocuklardan 165 milyonunun "yoğun çatışma bölgelerinde" yaşadığı vurgulandı.

Dünyada 6 çocuktan biri çatışma bölgelerinde yaşıyor

ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE YÜZDE 300 ARTIŞ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da onaylanan raporda, 2010 yılından bu yana, çocuk yaralanma ve ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 300 artış olduğuna dikkat çekildi.

SİVİLLERE KARŞI AÇ BIRAKMA TAKTİKLERİ

Suriye, Afganistan ve Somali'nin çocuklar için en tehlikeli yerler olduğunun altı çizilen raporda, Orta Doğu’da yaşayan her 5 çocuktan 2'sinin, Afrika’da ise her 5 çocuktan birinin çatışmaların yaşandığı bölgelerin 50 kilometre civarında yaşadığı kaydedildi.

"Silahlı bir grubun ya da tüm topluluğun teslim olması için kuşatma ve aç bırakma taktikleri, sivillere karşı giderek daha fazla savaş silahı olarak kullanılmaktadır." ifadesine yer veren raporda, çatışma bölgelerindeki çocukların çok derin psikolojik travma yaşadığına ve bunun gelecek nesillere olumsuz yansıyacağına işaret edildi.

SİLAH ALTINA ALINAN ÇOCUKLAR, CİNSEL İSTİSMAR

Save the Children, çocukları korumak için geliştirilen uluslararası hukuk standartlarına rağmen, dünya genelinde "çocukların silah altına alınması ve cinsel şiddet gibi acımasız taktiklerin giderek daha fazla kullanıldığına" dikkati çekti.

Rapora göre, çatışma bölgelerindeki çocuklar, sağlık hizmetleriyle eğitim imkanlarından yoksun kalıyor ve yetersiz besleniyor.

2017 yılı verileri henüz tamamlanmadığı için rapora Myanmar'da Arakanlı Müslüman çocukların yaşadığı dram, sonuçlara tam olarak yansıtılmadı.

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