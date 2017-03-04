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Dünyada bir ilk: Hindistan'da kadın mürettebatla uçuş

Hindistan, kadın mürettebattan oluşan bir uçuş gerçekleştirerek dünyada bir ilke imza attı.

04.03.2017 - 23:25
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İlk kez kadın mürettebattan oluşan mürettebat, pazartesi günü Yeni Delhi’den kalkış yaparak San Francisco’ya uçtu ve bugün Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye döndü.

Dünyada bir ilk: Hindistan'da kadın mürettebatla uçuş

Boeing 777 tipi uçak, Pasifik Okyanusu’ndaki ABD’ye doğru uçarken, dönüş uçuşunu Atlantik üzerinden gerçekleştirerek, dünyanın çevresini kuşattı.

Dünyada bir ilk: Hindistan'da kadın mürettebatla uçuş

Hindistan Hava Yolları, Guinness Dünya Rekoruna girişi için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Uçak şirketinden yapılan açıklamaya göre check-in, yer hizmetleri personeli, uçakları onaylayan mühendisler, uçağın kalkış ve varışını yönlendiren, hava trafik kontrolörlerini de yapan ekipte kadınlardan oluşuyordu.

Uçak şirketi, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de tümü kadınlardan oluşan mürettebatın uçuş yapacağını bildirdi.

Dünyada bir ilk: Hindistan'da kadın mürettebatla uçuş

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