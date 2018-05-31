taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4660
EURO
5,2130
ALTIN
187,20
PETR
77,5300

Dünyadaki çocukların yarısından fazlası risk altında

Save the Children'ın raporuna göre, dünyada 1,2 milyar çocuk yoksulluk, çatışma ve kızlara yönelik ayrımcılık riski altında yaşıyor.

AA | 31.05.2018 - 08:02..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın hazırladığı raporda, dünyada çocukların yarısından fazlasının yoksulluk, çatışma ve kızlara yönelik ayrımcılık riski altında olduğu bildirildi.

Rapora göre, 1 milyar çocuğun yoksulluk, 240 milyon çocuğun çatışma, 575 milyon kız çocuğunun da kızlara yönelik ayrımcılık riski taşıyan ülkelerde yaşadığı kaydedildi. Raporda, 1,2 milyar çocuğun 3 riskten biriyle, toplamda 20 ülkede yaşayan 153 milyon çocuğun da her 3 riskle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Dünyadaki çocukların yarısından fazlası risk altında

İSTATİSTİKLER İYİYE GİDİYOR

İstatistiklerin bir yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğu ifade edilirken, risklerin artmasının nedenlerine ilişkin, yardımların, gereken yerlere hızlı bir şekilde ulaşmadığı vurgusu yapıldı.

EN HUZURLU ÇOCUKLAR SİNGAPUR'DA

Ülkelere göre yapılan araştırmada ise çocukların korunması konusunda en iyi olan 5 ülke sırasıyla, Singapur, Slovenya, Norveç, İsveç ve Finlandiya olarak belirlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

446
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

231
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

127
Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

43
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

32
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

34
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94