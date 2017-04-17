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Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

Referandumda yüzde 51,4 ile 'evet' oyunun çıkmasının ardından dünyanın pek çok ülkesinin lideri Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

17.04.2017 - 00:01
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cb

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucunda kabul edilmesinden dolayı, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, anayasa değişikliğinin yapılan halk oylaması sonucu kabul edilmesinden dolayı kutladı.

BAHREYN KRALI DA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Gine Devlet Başkanı Alfa Conde, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, halk oylamasında anayasa değişikliğinin sandıkta onaylanmasının akabinde Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, Tunus Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti.

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal de oyların sayılma sürecini Tarabya'da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

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