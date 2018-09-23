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Dünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahmini

Son günlerde hızlı değişim gösteren hava sıcaklıklarına önlem olarak, rotanda hava durumunun ne alemde olduğunu kontrol etmende fayda var.

Özel İçerik | 23.09.2018 - 15:05..
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Dünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahmini

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bu hafta güneşli günleri geride bıraktıktan sonra, ülkemizde 10 derece birden düşecek hava sıcaklıklarını görünce, özellikle yurt dışına seyahate çıkmak üzere olan gezginlere ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Winter is coming! Kış yakında üzerimizde olacak ve bununla birlikte tehlikeli seyahat koşulları da beraberinde geliyor. Hava durumu, bir seyahat planlarken göz önünde bulundurulması gereken büyük bir faktör. Uçağın vardır, gitmek üzeresindir, gitmeyi düşünüyorsundur, şuan havaalanında rötar bekliyor bile olabilirsin... Umarım gittiğin yerde seni nasıl bir hava karşılayacak; biliyorsundur...

HAVA DURUMUNU KONTROL ETMEDEN YOLA ÇIKMA

Fırtına, kar, buz, şiddetli yağmur, dolu, yoğun sis ve rüzgarlar tehlikeli yol koşullarına neden olabilir. Başka bir taraftan seni hasta edebilir. Bu illerden birine bilet almak üzereysen bavuluna koyacağın kıyafetlerin kalınlığına dikkat et: Dolarlarını monta, kazağa harcamak istemezsin. Her şeyden önce, daima hava durumu tahminlerinin başında kal ve buna göre hazırlan.

Dünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahmini

DÜNYANIN EN SIK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLERİNDE 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İşte bir seyahat kabusunu önlemek için kontrol etmen gereken liste. Aşağıda üç gün boyunca hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini gösteren şehirleri görüyorsun.

Dünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahminiDünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahminiDünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahminiDünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahminiDünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahminiDünyanın bazı şehirlerinde 3 günlük hava tahmini

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