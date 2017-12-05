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Dünyanın en büyük elması satıldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da işlenmemiş bir halde bulunan'Barış Elması', 6.5 milyon dolara yeni sahibinin oldu.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 11:10..
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New York'ta Sierra Leone hükümeti tarafından ülkedeki yoksullara yardım etmek ve kalkınma projeleri geliştirmek amacıyla açık artırmaya çıkarılan elmasın sahibi, İngiliz mücevher markası Graff Diamonds'ın başkanı Laurence Graff oldu.

Dünyanın en büyük elması satıldı

PROJELER İÇİN KULLANILACAK

Elmasın satışından elde edilen gelirin yarısı özellikle ülkenin doğusunda elmasın bulunduğu Koryardu köyünde temiz su, elektrik, eğitim ve sağlık projeleri için kullanılacak.

Dünyadaki en büyük 14. elmas, geçen mayıs ayında yine New York'ta bir müzayedede satışa çıkarılmış ancak Sierra Leone hükümeti, 7.8 milyon dolarlık teklifi kabul etmemiş ve elmas satılmamıştı.

Dünyanın en büyük elması satıldı

DAHA DÜŞÜK FİYATA EL DEĞİŞTİRDİ

'Barış Elması', bu müzayedede daha önce verilen tekliften daha düşük bir fiyata el değiştirdi. 'Barış Elması', mart ayında Kono bölgesinde yer alan Koryardu köyünde Emmanuel Momoh adlı Hristiyan bir papaz tarafından bulunmuş, papaz elması hükümete teslim etmişti.

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