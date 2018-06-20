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Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul'dan geçti

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, üçüncü kez İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 10:12..
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Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişini gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul'dan geçti

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Karadeniz'e doğru ilerleyişini sürdüren geminin boğazdan geçişine; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör eşlik etti. Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.

Geminin, Karadeniz'e açıldıktan sonra TürkAkım'ın halihazırda 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy'e ulaştırması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul'dan geçti

DEV PROJEYE DEV GEMİ

Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak ilk hat 30 Nisan'da ülke kıyısına ulaşmıştı.

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