Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, ülke ve bölgenin kültür turizmi açısından önemli bir destinasyonu olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin 200 mezar taşı ve üzerilerindeki yazılar, kabartmalar ile oymalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam" (İslamiyet'in kubbeleri) yerinden biri olan, Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Ahlat, bu özellikleriyle son zamanlarda turizm alanında önemli mesafe aldı.

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı: Ahlat Selçuklu VİDEO

8 BİN 200 MEZAR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, yaptığı açıklamada, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezarların bulunduğunu söyledi.

"Aslında bunlar mezar değil, biz buna abide diyoruz. Göktürkler'de Orhun Kitabeleri'nden sonra yazılı olan Türk İslam coğrafyası için en önemli eserler" diyen Gencan, şöyle devam etti:

"Burası Türk İslam coğrafyası için çok önemli. 8 bin 200 mezarı barındırdığı için dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı. Dünyada 3 Kubbet-ül İslam merkezi var. Bunlardan biri de Ahlat ilçesidir. Burada çalışmalarımız son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımızın himayesine girmesiyle çok daha hızlandı. Orada mezar odalarımız var. Onların restorasyonlarını yapıyoruz. Aynı zamanda yer altında olan kırılmış ve dökülmüş mezar taşlarımızı ayağa kaldırıyoruz. Kırıkları birleştiriyoruz. Mezar taşlarında liken temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yapıyoruz. Her geçen gün o mezarlığı daha güzel hale getirip turizme kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor."





"UNESCO'YA TEKLİFİMİZ OLACAK"

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nın asıl listeye alınması için Bakanlığın himayesinde çalışmaların devam ettiğini bildiren Gencan, 2019 yılı için altyapı ve gerekli dosyaları hazırlama çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Gencan, şunları dile getirdi:

"İnşallah UNESCO'ya asıl listeye alınması için teklifimiz olacak. Çünkü bu muhteşem bir eser. Dünyada bulunan Türk İslam mezarlığı olarak en büyüğü. 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındırıyor. Bu büyüklükte bir alan yok. Burası her geçen gün turizme kazandırılıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen Ahlat'ın Kentsel Tasarımı şeklinde bir çalışmamız var. Bakanlığımız çok büyük destek oluyor. Beraber Ahlat'ı hak ettiği yere ve o tarihi kimliğine kavuşturmaya çalışıyoruz. Böyle olunca özellikle o tarihi dokuyu görmek isteyenler daha çok gelmeye başladı."





İlçede çok sayıda tarihi eserin bulunduğuna ve Ahlat'ta tamamen Selçuklu mimarisinin hakim olduğuna dikkati çeken Gencan, yatırım programına alınan eserlerin restitüsyon ve restorasyonu için Bakanlığın büyük destek verdiğini belirterek, Gencan, "Bitlis'e gelen herkes öncelikle Ahlat'ı ve mezarlığı görmek istiyor." dedi.

"DUYGULANMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ailesiyle Antalya'dan Ahlat'a gelen emekli öğretmen Niyazi Yenipazar, Selçuklu mezarlığından çok etkilendiğini dile getirdi.

Okulların buraya gezi düzenleyebileceğini vurgulayan Yenipazar, "Burayı gördüğünüzde tarihimiz açısından duygulanmamak mümkün değil. Taşların üzerindeki işlemeler ahşapta bile yapılacak şeyler değil. O zamanki teknoloji ile bu zor işlemeler taşın üzerine yapılmış. El emeği ve göz nuruyla insanların birbirlerine gösterdikleri saygıyı da ortaya koyuyor. Muhteşem bir yer. İnsanların daha uzun süre kalarak burada rehber eşliğinde gezmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.