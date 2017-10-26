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Dünyanın en değerli pasaportu Singapur'un

Singapur, vatandaşlarına ‘dünyanın en avantajlı’ pasaportunu sağlayan ülke oldu.

26.10.2017 - 11:17
  1. Haberler
  2. Dünya

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‘Pasaport Index’ adlı sitede yer alan sıralamaya göre, Singapur pasaportu 159 puanla “dünyanın en avantajlı” pasaportu oldu.

SINIR GEÇİŞLERİNDE SAĞLADIĞI İMKANLAR

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 üke ve 6 özel bölgenin pasaportlarının dahil edildiği sıralamada, pasaportların sınır geçişlerinde sağladığı imkanlar, pasaport sahibinin vizesiz ya da havalimanı vizesiyle seyahat edebileceği ülke sayısı dikkate alındı.

Dünyanın en değerli pasaportu Singapur'un

Türk vatandaşlarına vize uygulamayan ülkeler GALERİ

173 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT İMKANI SUNUYOR

Halihazırda 173 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan pasaportuyla Singapur, araştırmada 159 puanla ilk sırayı aldı. Böylelikle Singapur, en avantajlı pasaport sıralamasında birinci sıraya yerleşen ilk Asya ülkesi oldu.

SİNGAPUR'DAN SONRA ALMANYA, İSVEÇ VE GÜNEY KORE VAR

Türkiye’nin 104 puanla 44’üncü sırada yer aldığı listede Singapur’u 158 puanla Almanya ve 157‘şer puanla İsveç ve Güney Kore izledi.

Kolay vize alınabilecek ülkeler GALERİ

EN AVANTAJLI İLK 10 ÜLKE

En avantajlı pasaportlar listesinde ilk 10 sırada yer alan ülkeler ve puanları şöyle:

-Singapur 159,

-Almanya 158,

- İsveç ve Güney Kore 157,

- Danimarka, Fransa, Finlandiya, İtalya, Japonya , Norveç, İspanya ve Birleşik Krallık 156,

- Avusturya, Belçika, Luxemburg, Portekiz, İsviçre ve Hollanda 155,

- Kanada, İrlanda, Malezya ve ABD 154, Avusturya, Yunanistan ve Yeni Zelanda 153,

- Çekya, İzlanda ve Malta 152

- Macaristan 150

- Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya 149.

Listenin son sırasında ise 22 puanla Afganistan var.

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