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Dünyanın en dik füniküleri İsviçre’de açılıyor

İsviçre mühendisliği ve teknolojisi dünyanın en dik füniküler demiryolu hattının açılmasıyla yeni boyutlara ulaştı.

DHA | 16.12.2017 - 13:27..
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Dünyanın en dik füniküleri İsviçre’de açılıyor

Fünikülerdeki seviye ayarlayıcılar, saniyede 10 metre hızla dağda ilerlerken uzay aracı görünümlü vagonların yatay kalabilmesini sağlıyor. 44.6 milyon euroluk Schwyz-Stoos füniküleri modern tasarım mühendisliğinin bir zaferi olarak görüldü.

BİN 300 METRE YÜKSEKLİKTE AÇILACAK

Fünikülerin cuma günü İsviçre Federal Konseyi’nin Başkanı Doris Leuthard tarafından, Alplerde bulunan Stoos beldesinde, deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte açılması bekleniyor.

Dünyanın en dik füniküleri İsviçre’de açılıyorFotoğraf kaynak DHA

DİK DURACAK

İki sıra silindir vagonu olan ve bira fıçılarına benzetilen tren, yolcuların bin 720 metrelik parkurda, 743 metrelik tırmanış veya iniş yaparken, yüzde 110 gibi dik eğimlere rağmen her zaman dik durmasına olanak sağlayacak.

Füniküler, Schwyz yakınlarındaki vadi istasyonundan, Zürih'ten 80 kilometre uzakta 100 kişilik nüfusa sahip Stoos dağ köyüne doğru ilerleyecek. 
Demiryolu firmasının sözcüsü Ivan Steiner, fünikülerin 1933'ten beri faaliyet gösteren eski bir fünikülerin yerine geldiğini söyledi.

Dünyanın en dik füniküleri İsviçre’de açılıyorFotoğraf kaynak DHA

"HERKES TRENLE GURUR DUYUYOR"

Steiner, "14 yıllık planlama ve inşaat sonrasında herkes bu trenle gurur duyuyor." dedi. Bern'deki Gelmerbahn füniküleri, daha önce yüzde 106'lık bir eğimle dünyanın en dik füniküleri olarak kabul ediliyordu.

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