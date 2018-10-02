Dünyanın en eski oteli: Nishiyama Onsen Keiunkan

Aybüke SENGİR / [email protected]

Doğal güzellikler ve şifalı sularla çevrili bir köyde, teknolojiden ve gürültüden uzak bir konumda duran bir otel düşünün. Nishiyama Onsen Keiunkan Oteli, tam tamına 1313 yıldır müşterilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Şık ve sade odaları, kaplıca havuzları ve eşsiz doğa manzarasıyla yaşayan bir tarih olarak Guiness Rekorlar Kitabı’nı da girdi. Tam 52 kuşaktır işletilen otel dünyanın eski oteli!

13 YÜZYILDIR FAALİYETTE

Vikingler Amerika’ya gitmeden 300 yıl, İngiltere’nin kuruluşundan 225 yıl önceki bu tarih, otele adını veren Keiun çağının ikinci yılına denk geliyor. Aradan geçen bunca zamanı ve 13 yüzyıllık faaliyeti düşününce Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarması hiç şaşırtıcı değil.

İŞLETME NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Japonya’nın sadece bir oteli olmakla kalmayıp, yaşayan bir tarihi konumunda olan Nishiyama Onsen Keiunkan Oteli, hala geleneksel bir tarzla yönetiliyor. Hayakova köyünde inşa edilmiş mekan, aynı ailenin hizmet anlayışıyla kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

MİNİMALİST BİR DEKORASYONA SAHİP

Otelin içerisi Japon inançlarına uygun minimalizm felsefesiyle hareket edilerek tasarlanmış. Sade ve şık bir dekorasyonu olan bu otelde konaklamak ilginizi çektiyse gecelik 1600 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Köy manzarasına ve doğal güzelliklere açılan pencereleri ve huzurlu ortamıyla dikkat çeken işletme, sahip olduğu odalarıyla sadeliği bir sanata dönüştürmüş durumda. Küçük, şık ve bakımlı odalar, Japon kültüründen aşina olduğumuz küçük yer masaları ve geleneksel sandalyeleri ile hayli ilgi görüyor.

SIRF DOĞASI VE KAPLICALARI İÇİN BİLE GİDEBİLİRSİNİZ

Nüfusun fazla olmadığı, doğayla iç içe bir köy içine inşa edilmiş bu yaşlı otelin çevresinde pek çok sıcak su kaynağı bulunuyor. Buraya gelen ziyaretçiler, bu doğal suyun şifasından ve dinlendirici atmosferinden yararlanmak istiyor. Bu bölgede dileyenler çevredeki kaplıcalarda, dileyenler ise otel içinde kurulmuş kaplıca suyu havuzlarında harika vakit geçirebiliyor.

GİTMEDEN OTEL YORUMLARINI AÇIN BAKIN: “MÜKEMMEL”

Bu kadar tercih edilmesinin en büyük sebebi ne açıldığı günden bu yana akan kaplıca suları ne de üç dört saat uzaklıktaki Fuji Dağı ve Jigokudani Maymun Parkı. Otelin devamlılığını sağlayan en büyük etken hizmet kalitesi. Otelin yorumlarını açıp okuduğunuzda “mükemmel” ve “çok iyi” haricinde bir değerlendirme bulamayacaksınız.