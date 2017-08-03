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Dünyanın en genç kadın Boeing 777 kaptan pilotu

10 yıldır uluslararası uçuşlar yapan Anny Divya, kaptan pilot olduğunu öğrenenlerin şaşırdığını ifade etti.

03.08.2017 - 15:11
  1. Haberler
  2. Seyahat

30 yaşındaki Hindistan Havayolları pilotu Anny Divya dünyanın en genç kadın Boeing 777 kaptan pilotu oldu.

HER DERS YENİ BİR EĞİTİM

17 yaşındayken bir havacılık okuluna yazılan Annh Divya, “Okula kabul edilmem zorlu bir sürecin başlangıcı oldu. Havacılık, teknoloji ve uçaklarla ilgili bilgim yoktu, her ders benim için yeni bir eğitim oldu.” dedi.

Dünyanın en genç kadın Boeing 777 kaptan pilotu

KAPTAN PİLOT OLDUĞUMU DUYDUKLARINDA...

10 yıldır uluslararası uçuşlar yaptığını söyleyen Divya, “İnsanlar hala benim kaptan pilot olduğumu duyduklarında, ‘Bu kız çok genç değil mi?’ diyorlar.” diye konuştu.

Dünyanın en genç kadın Boeing 777 kaptan pilotu

Dünyanın en genç kadın Boeing 777 kaptan pilotu

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