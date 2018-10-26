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Dünyanın en ilgi çekici parkı Gaziantep’te

Dünya Kent Parkları Birliği tarafından düzenlenen “Uluslararası Büyük Kent Parkları Ödülü” yarışmasına Gaziantep'ten ''100.Yıl Atatürk Kültür Parkı'' katıldı ve dünyanın en kıymetli parkı seçildi.

İHA | 26.10.2018 - 16:19..
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Dünya Kent Parkları Birliği (World Urban Parks) tarafından düzenlenen “Uluslararası Büyük Kent Parkları Ödülü” yarışmasına Türkiye’den Gaziantep adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “100.Yıl Atatürk Kültür Parkı (PARKANTEP)” ile katıldı ve dünyanın en ilgi çekici, en kıymetli parkı seçildi.

Dünyanın en ilgi çekici parkı Gaziantep’te

20 ÜLKE 700 DELEGE KATILDI

Bu kapsamda Avustralya’nın Melbourne şehrinde “Internatıonal Parks And Leısure Congress’’ ödülleri sahiplerini buldu. 20 ülke ve 700 delegenin katıldığı kongrede “100.Yıl Atatürk Kültür Parkı” ödül gecesi boyunca sunum slaytla dünyaya tanıtıldı.

Dünyanın en ilgi çekici parkı Gaziantep’te

4,3 MİLYON METRE KARE ALAN

100.Yıl Atatürk Kültür Parkı, Hobi Bahçelerinden başlayan Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi, Tüfekçi Yusuf Parkı, Kale Çevresi Parkı ve Harikalar Diyarına kadar devam eden yeşil aksı kapsayan park Alleben Vadisi Parkı ve Gerciğin Ormanı ile gelişimi düşünülen şehrin merkezinde 14 kilo metre uzunluğunda yeşil bir koridor oluşturan yaklaşık 4,3 milyon metre kare alan ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SON 5 YILDIR TÜRKİYE İLK KEZ KATILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 2013 yılından bu yana WUP (World Urban Parks) ve BGCI (Botanic Gardens Conservation International) üyesi. WUP’da Türkiye’den ilk ve tek temsilci olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en ilgi çekici parkı Gaziantep’te

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