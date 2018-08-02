Aybüke SENGİR / [email protected]

Havalimanı işte, 1-2 saat durup gidiyoruz, ne önemi var ki? Diye düşünüyorsanız uzun saatler rötar yapmamış uçaklara denk gelmemişsiniz demek ki. Seyahat ettiğimiz ülkelerde ilk ayak bastığınız yer havalimanları. Doğal olarak ilk izlenim de insanları oldukça etkiliyor. Kimisi uzay üssü gibi, kimisine muz bahçelerinden geçilerek gidiliyor, kimisinde ise günlerce yaşasan sıkılmazsın. Birçok insan yaptığı seferler ve aktarmalar sebebiyle havalimanlarında uzun vakitler geçiriyor, aynı zamanda havalimanları çoğunlukla bulunduğu şehir için bir prestij haline geliyor. İşte dünyanın en iyi havalimanları...

YENİ ZELANDA – WELLİNGTON INTERNATIONAL AIRPORT

Yeni Zelanda deyince aklına Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisi gelmeyen yoktur herhalde. Yeni Zelanda’nın en fazla nüfusa sahip olan ikinci şehri olan Wellington’da yer alan bu havaalanı, film serilerine ait olan heykellerle süslü. Siz pasaport kuyruğunda beklerken Gandalf üzerinizde uçuyor mesela. Dışarıdan bakıldığında da kaya benzeri bir görünüm sunuyor yolculara.

ULAŞIM

Wellington Havaalanı'na çift yönlü ulaşım seçenekleri var. Airport Flyer ekspres otobüs servisi, Wellington Uluslararası Havaalanı'ndan Hutt Vadisi'ne, Wellington'un merkezine ve Queensgate'e kadar uzanıyor. Otobüsler her 20 dakikada bir hareket ediyor ve terminalin güney ucundan giriş katından ayrılıyor. Ücretsiz Wi-Fi de özellikleri arasında.

TÜRKİYE'DEN İKİ AKTARMA

Türkiye’den Wellington’a direkt uçuş imkânı bulunmuyor. İstanbul’dan 2 aktarma yaparak buraya ulaşabilirsiniz. Aktarma yapılabilen duraklar; Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong, Şanghay, Manila, Dubai, Pekin, Sydney, Melbourne ve Brisbane. Uçuş süresi aktarmalar dahil 25-30 saat arası değişiyor.

DUBAİ INTERNATIONAL AIRPORT

Dubai şehir olarak başlı başına abartının ve gösterişin merkezi konumunda. Haliyle havalimanı da bu namına yakışacak şekilde dizayn edilmiş. Havaalanından çok, lüks bir alışveriş merkezi görünümünde olan bu tesiste özel tasarıma sahip ürünlerin satıldığı butiklerden, değeri milyonları bulan parçaların satıldığı mücevher mağazalarına kadar her şey var. Çöl ortamına uygun olarak vaha görünümü verilmeye çalışılmış bu havaalanında uyumanız için uyku odaları da bulunuyor. Buraya THY ile aktarmasız uçuşlar var, yaklaşık olarak da 4 saat 15 dakika sürüyor.

DUBAİ DUTY FREE

Terminali'ne girişte, kolaylıkla kendinizi Dubai'nin şehir merkezinde bulunan meşhur alışveriş merkezlerinden birinde sanabilirsiniz. THY’nin kullandığı Terminal 1’de yer alan merkezde mücevher, parfüm ve tasarımcı giysilerinden çocuk oyuncakları ve tüketici elektroniğine kadar her şeyin bulunduğu bir dizi Duty Free mağazası göreceksiniz. Fiyatlar da inanılmaz ucuz.

TAYLAND – KOH SAMUİ AIRPORT

Sırada şu ana kadar bahsettiğimiz tüm havalimanlarından farklı bir konsepte sahip olan Koh Samui, Tayland var. Terminal binasına giriş yaptıktan sonra, yiyecek-içecekten internete ve hatta otele kadar her şey ücretsiz. Transfer, fotoğrafta gördüğünüz araçlarla sağlanıyor ve onun için de hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Şehir merkezinden on yedi kilometre uzaklıkta bulunan Samui Havalimanı’ndan taksiyle merkeze ulaşmak mümkün. Thai stili ahşaptan inşa edilmiş ve içi tamamen rengârenk tropik çiçeklerle ve ağaçlarla süslü olan Samui Havalimanı, adanın güzelliği hakkında sizi önceden fikir sahibi yapıyor.

KOH SAMUI’YA NASIL GİDİLİR

Haftanın yedi günü Türk Hava Yolları ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı‘na yaklaşık on üç saatlik bir yolculukla ulaştığınızda, aktarma yaparak bir saatlik uçuşun ardından Samui Havaalanı’na varıyorsunuz.

Dünya genelinde eşi benzeri bulunmayan bu havalimanına yolunuz düşerse ne dediğimi anlayacaksınız.

FİNLANDİYA – HELSİNKİ INTERNATIONAL AIRPORT

Fotoğrafı görünce yazıya yanlış fotoğraf eklenmiş diye düşünmüş olabilirsiniz ama hayır, tamamen doğru. Helsinki havaalanında ücretsiz yoga ve pilates derslerinden fin hamamına kadar her şey var. Fin tarzını yansıtan bu etkileyici havaalanı tamamen yolcuların rahatı düşünülerek tasarlanmış. İnsan bu havaalanında uçağı rötar yapsın ister.

HAVALİMANINA ULAŞIM

Türk Hava Yolları ile 3 saat 25 dakikalık bir süreyle aktarmasız uçabiliyorsunuz.

Havaalanının bünyesinde 2 tane terminal bulunuyor. Şehir merkezine, terminal çıkışlarında yer alan ve 15 dakikalık periyotlarla hareket eden 615 ve 615T numaralı halk otobüsü hatlarıyla ulaşma imkânınız var. Bunların dışında, Helsinki Vantaa Uluslararası Havaalanı’ndan şehir merkezine ulaşmanızı sağlayacak ücretsiz shuttle servisleri var. Şehir merkezine ulaşmak için taksi seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ancak taksi seçeneği otobüsten 5 kat daha pahalıya geliyor bilginiz olsun.

KANSAİ INTERNATIONAL AIRPORT – OSAKA, JAPONYA

Japonya Kansai Uluslararası Havaalanı, Osaka Körfezindeki yapay dolgu bir ada üzerinde yapılan inşaatı ile dillere destan bir havalimanı gerçekten. Japon ekonomisinin adeta kalbi Osaka, bir yandan geleneksel mimarisiyle ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkartırken, diğer yandan kenti süsleyen modern yapılarıyla inanılmaz gözüküyor. Gökdelenlerle dolu bir bölgeye tarihi bir kalenin ucundan bakılabiliyor, ayrıca yerden metrelerce yüksekte bir gökdelenin terasından da kentin tarihi binalarını, ormanlarını seyredebileceğiniz Osaka, size bambaşka bir deneyim yaşatıyor.

BENZERSİZ MİMARİ

1100 hektar üzerine kurulu Kansai havaalanı başlarda tartışma yaratsa da, Kobe depreminden neredeyse hasarsız çıkması sonucu insanların güvenini kazanmayı başardı. Hava trafiğinin yoğun olmasından dolayı Japonya’da benzeri havaalanlarının ve yapay adaların sayısının artması bekleniyor.

HAVALİMANINA ULAŞIM

İstanbul’dan Osaka’ya direkt ve aktarmalı uçuşlar bulunmaktadır. İstanbul-Osaka arası aktarmasız uçuşlarda 11 saat sürüyor. Biletinizi alırken aradaki saat farkını da göz önünde bulundurmalısınız. Kansai Uluslararası Havalimanı’ndan iki farklı tren yolu geçiyor. Ayrıca şehir merkezine giden otobüsler ve limuzin hatları da havalimanından hizmet veriyor.

BİRÇOK ULAŞIM AĞI VAR

Havalimanından şehir merkezine gitmek için en uygun yol, Osaka tren istasyonunun yakınlarındaki otellere ulaşım sağlayan limuzin otobüslerini tercih etmek olacak. Bu hatta servis yapan limuzin otobüslere 2 numaralı terminalden binebilirsiniz.

Japonya’nın diğer şehirlerden Osaka’ya gidecekseniz tren veya otobüs hatlarını da kullanabilirsiniz. Kyoto, Tokyo gibi şehirlerden Osaka’ya tren ve otobüsle ulaşım sağlayabilirsiniz.