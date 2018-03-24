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Dünyanın en kısa filmi: Fresh Guakamole

Oscar'a aday olan en kısa film olma özelliği taşıyan Fresh Guakamole, avokado lezzetinin ağır bastığı, Küba ve Orta Amerika’da çok tüketilen mezenin tarifini izleyicilere aktarıyor.

Özel Haber | 24.03.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İnsanların bahis, kumar, ve şans oyunları üzerine beslendiğini anlatan film, içerdiği sosyal mesajla geniş kitleler tarafından beğeniyle izlendi.

EN KISA FİLM

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Pes Film'in diğer çalışmalarından da bunları görmek mümkün. Film, 85. Akademi Ödülleri'nde En İyi Kısa Animasyon dalında aday gösterildi. 1

100 saniyelik uzunluğu ile o zamana dek Oscar'a aday olan en kısa film unvanını kazandı.

Dünyanın en kısa filmi: Fresh Guakamole VİDEO

YENİ DÜNYA DÜZENİNE İNCE GÖNDERMELER

Eleştiler bakış açısıyla çekilen filmde yeni dünya düzenine ince göndermeler yer alıyor. Amerikalı, Adam Pesapane tarafından çekilen 2013 yapımlı filmde, birbiriyle alakasız objeleri bir araya getirilerek değişik baharatların karışımından oluşan tortilla adlı bir Meksika yemeğini görüyoruz.

Dünyanın en kısa filmi: Fresh Guakamole

Pesapane, 2002'de Roof Sex isimli filmiyle Anncy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde ödül kazandı.

Belki bazılarınız Guacamole adını duyduğunuzda tipik bir Meksika yemeği düşünür. Bu hiç de yanlış değil, çünkü PES Filmi, yeni yemeklere ilham kaynağı oldu.

Dünyanın en kısa filmi: Fresh Guakamole

GUACAMOLE NEDİR?

Guacamole ne biliyor musun? Meksika'daki Aztekler tarafından yemek tarifit üretilen tipik bir gıda olarak ünlenmiştir. Avokado ana malzemelerle bir makarna gibi şekillendirildi. Ve en lezzetli tortilla cips ile birlikte yediğinde damakta harika bir lezzet bırakıyor.

Dünyanın en kısa filmi: Fresh Guakamole

Oscar için aday gösterilecek ilk kısa animasyon filmi Fresh Guacamole'yi çok sevecekseniz.

Ergül Tosun

[email protected]


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