Dünyanın en kısa IQ testi

Basit bir matematik problemi gibi görünüp internette git gide popülerleşen 2005 yılında Journal of Economic Perspectives'te yayınlanan 'Cognitive Reflection Test' isimli zeka testi IQ ölçmek için en çok başvurulan yöntemlerden birisi olmuş durumda.

ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Tillerson arasında yaşanan IQ testi tartışması sonrasında tekrar popülaritesi artan Cognitive Reflection Test ile kişinin IQ seviyesinin ortalamanın üstünde olup olmadığı belirlenebiliyor.

İşte testte yer alan sorular:

Not: Cevaplar sayfanın en altındadır.

Soru 1: Bir sopa ve topun toplam fiyatı 1.10 dolardır. Sopanın fiyatı toptan 1 dolar daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı ne kadardır?

Soru 2: 5 makine, 5 dakikada, 5 düğme üretiyorsa, 100 makine 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?

Soru 3: Bir gölde bulunan nilüferler her gün ikiye katlanarak gölün alanını kaplamaktadır. Nilüferler 48 günde tüm gölü kapladıysa, gölün yarısını kaç günde kaplamıştır?

İşte en yüksek ortalamaya IQ'ya sahip ülkeler:

10- İsviçre 101 puan

10- İsveç 101 puan

9- Hollanda 102 puan

9- İtalya 102 puan

9- Almanya 102 puan

9- Avusturya 102 puan

5- Singapur 103 puan

4- Tayvan 104 puan

3- Japonya 105 puan

2- Güney Kore 106 puan

1- Hong Kong 107 puan

Soru 1: Doğru cevap: 5 cent

Soru 2: Doğru cevap: 5 dakikada



Soru 3: Doğru cevap: 47 gün

