Dünyanın en küçük evini yaptılar

Femto-ST Enstitüsünden nanorobotik ekibinin, mevcut birkaç teknolojiyi bir araya getirerek geliştirdiği μRobotex sisteminin, büyük bir vakum haznesinde mikro yapılar inşa ettiği ve bileşenleri nanometre hassaslığıyla fiber optik uçlara yerleştirdiği belirtildi.

HER DUVAR BOYU, METRENİN 15 MİLYONDA BİRİ

Mikrorobot sistemi kullanılarak fiber optik uca inşa edilen dünyanın en küçük evinin her bir duvarının boyunun 15 mikrometre (metrenin 15 milyonda biri) olduğu, ev tozu akarı veya bir amipi bile barındırmayacağı kaydedildi. Evin 4 duvarının yanı sıra 7 penceresi, çatısı ve bacası bulunuyor.

Çalışma, optik algı teknolojilerinde kaydedilen ilerleme açısından önem teşkil ediyor.