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Dünyanın en pahalı ayakkabısı 17 milyon dolar

Dubai'de sergilenen ayakkabı, elmas ve altınla süslendi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 07:46..
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Dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak anılan ‘Passion Diamond’ adlı ayakkabı dün Dubai’de görücüye çıktı.

ELMASLA SÜSLENDİ

17 milyon dolar değerindeki yüzlerce elmas, altın ve 2 adet 15 kıratlık elmasla süslenen ayakkabı Burj el Arab otelinde sergilenecek.

Dünyanın en pahalı ayakkabısı 17 milyon dolar

36 NUMARA

The Passion Diamond, daha önce dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak bilinen ve 5.1 milyon dolar değerindeki Debbie Wingham topuklu ayakkabıyı geride bırakarak dünyanın en pahalısı olacak. Sergilenen ayakkabının 36 numara olduğu, ancak sipariş veren kişinin ayağına özel olarak üretileceği açıklandı.

Dünyanın en pahalı ayakkabısı 17 milyon dolar

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