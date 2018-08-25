Dünyanın en pahalı şehirleri

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global, senin için, seyahat konaklamalarında dünya çapındaki en pahalı şehirleri belirledi. Göreceğin fiyatlar canını sıkabilir; mesela Paris'e gitme planını tekrar bir gözden geçirebilirsin. İyi tarafından bak; en azından güncel bir sıralamayla artık nereye giderken sokakta yatman gerektiğini biliyorsun.

EN PAHALI: PARİS> TEL AVİV> NEW YORK

STR Global’in yaz dönemi tüm kategorilerdeki otel fiyat verilerine baktığımızda, oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üçde Paris, Tel Aviv ve New York'la karşılaşıyoruz. Çok da sürpriz olmasa gerek. Bu şehirlerden herhangi birine biletiniz varsa, gördüğünüz fiyatlar sizi caydırmasın. Bunun hostel'i var, Airbnb'si var, couchsurfing'i var...

GİTME: PARİS'TE ODA BEDELİ 263 EURO

Ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris’te ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 euro'ya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu. Şaşırdık mı? Hayır... Paris 'otelcilik' konusunda uzmanlığı olan bir şehir ve bu fiyatı hakeden çok fazla otel odası var. Gerek kalite, gerek hizmet düşünüldüğünde, özellikle otellerin merkezi alanlarda toplanmasıyla birlikte oda fiyatlarındaki pahalılık dikkat çekmiyor.





'EN PAHALI' LİSTESİNDE AVRUPA ÖNE ÇIKIYOR

İsrail’in Tel Aviv kenti 239 euro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York’ta ortalama oda fiyatları 236 euro düzeyinde. Ayrıca belirteyim; Tel Aviv'de sadece oda fiyatı değil, elini neye atsan para. Bu şehir için söyleyebileceğim tek şey; anlamadan gümbürtüyle bütün paran bitiyor. Gidecek olursan günlük 239 euro(1.700 TL) olan otellerden uzak durmanda fayda var. Ben Tel Aviv seyahatimde Airbnb'den kiraladığım ev için 4 geceye 1300 TL vermiştim; çok daha karlı; aklında olsun.





İSVİÇRE 4'ÜNCÜ SIRADA

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih 216 euro ile dördüncü, Cenevre ise 215 euro ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 euro, Londra 181 euro, Kopenhag 179 euro, Amsterdam 178 euro, ve Dublin 168 euro ile ilk 10'daki diğer şehirler oldu. Kopenhag gibi gelişmiş ve pahalı bir şehrin en pahalı otel sıralamasında geride kalması ilginç.

PAHALI AMA DOLULUK ORANLARI YÜZDE 80,90

Söz konusu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrediyor.

İSTANBUL EN PAHALI İLK 20'DE YOK

STR'nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018’de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul’da ortalama oda fiyatı 88 euro oldu. Bu fiyat ile İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.