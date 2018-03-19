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Dünyanın en pahalı tatil mekanları

Bu mekanlardan daha lüksü yok. Helikopter pisti, özel personeller ve dans stüdyosu gibi sınırsız imkanı sunarak, çıtayı zirveye çıkardılar.

Özel Haber | 19.03.2018 - 14:13..
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Dünyanın en pahalı tatil mekanları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bazı tatil mekanları oldukça maliyetli olabiliyor. Özellikle zenginlerin ve ünlülerin tercih ettiği bazı tatiller, çoğumuz için bir seçenek bile olmayabilir. 'Param olsa buraya yatırırdım' diyeceğiniz yerler, tam da buralar.

Peki siz tatil için deniz kenarını mı tercih edersiniz, yoksa doğa manzaralı bir tatil bölgesini mi?

ST. JAMES - BARBADOS

Tipik bir tropik iklime sahip St. James'in  lüks tatil villaları, yemyeşil bahçelerden oluşuyor. Ayrıca villa yakınında golf sahası ve Karayip Denizi’nin canlı mavi suları görüntüsüyle can alıyor. Özel inşa edilmiş bu villalar palmiyelerle çevrili bir teras, sonsuzluk havuzu, beş yatak odası, spa ve sıcak küvete sahip. Villayı tuttuysanız ekstra bir ücret ödemeden kahya, aşçı ve uşak size özel hizmet vermek için sıraya dizilecekler.

Dünyanın en pahalı tatil mekanları

SANTA BARBARA - KALİFORNİYA

Montecito’nun kalbinde bulunan bu iki dönümlük villa, sizlere büyük bir havuz, spa, tenis kortu ve daha fazlası ile romantik bir tatil imkanı sunuyor. Demir kapılarla çevrili villa şömine, kütüphane, gizli geçitler ve şarap mahzeni de dahil olmak üzere birçok imkanı ayaklarınıza getiriyor.

Dünyanın en pahalı tatil mekanları

Bu lüks villa, klasik mimarisi ve tasarımı ile tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Mekan, yemyeşil çimleri olan bahçeleri ve rahatlatıcı açık terasıyla oldukça huzurlu bir ortam sunuyor. Ayrıca villanın özel taşlı şöminesi önünde alacakaranlıkta oturabileceğiniz kanepesi, egzersiz odası ve bir havuzu var.

MİAMİ BEACH - FLORİDA

Miami Beach’in seçkin North Bay Road bölgesinde yer alan devremülkler size muhteşem bir tatil yaşatacak. Çağdaş Amerikan mimari özelliklerine sahip bu lüks villalarda; 6 yatak odası ve hamamıyla Miami manzarası ayaklarınızın dibinde. Yakınlarındaki North Bay Topluluğu, seçkin misafirleri için golf, yemek ve eğlence imkanı da sunuyor.

Dünyanın en pahalı tatil mekanları

PUNTA MİTA – MEKSİKA

Casa Querencia’nın özel sahil malikanesinde, Nayarit’te bulunan bu özel tesis, beyaz kum plajı üzerinde bulunuyor. Villa jakuzi, sıcak küvet, sonsuzluk havuzu, açık bar, ateş çukuru ve özel bir plaja sahip. Burada geleneksel Meksika yemekleri ile kendinizi şımartabilirsiniz. Villanın 5 yatak odasının içi, yerli tropik sert ağaçlardan yapılan el işi mobilyalarla dizayn edildiği için muazzam bir mimariye sahip.

Dünyanın en pahalı tatil mekanları

PAIA- HAWAII

4.1 dönümlük arazide bulunan Paia, size aradığınız lüksü yaşatmak için dizayn edilmiş. Okyanus kıyısındaki Maui North Shore plajının yakınlarında yanardağ bulunuyor. Plajı ise muhteşem manzaralı 100 üzerinde Hindistan cevizi ağacı ile çevrili. 6 kişilik tasarlanmış ağaç ev jakuzi, küvet ve özel bir spor salonu gibi olanaklara sahip.

Dünyanın en pahalı tatil mekanları

PHOENIX- ARIZONA

Bu lüks villa, Arizona Phoenix Camelback Vista’da bulunuyor. Dağ manzarasına ve 13 metre uçurum kenarına kurulmuş muhteşem bir görüntüsü var. Villada fitness merkezi, yeşil tavan penceresi, ışıklı havuzu, spor salonu ve tırmanma etkinliği yapabilirsiniz. 6 yatak odası ve 8 banyo sunan bu lüks villa, yemyeşil manzara ile çevrili.

Dünyanın en pahalı tatil mekanları

PARK CITY – UTAH

Park City’de bir tatil planınız varsa ön kapınızdan dışarı çıkarak, kayak yapabilme imkanına sahipsiniz. Konakta 7 geniş yatak odası, özel soyunma odaları ve sauna dahil olmak üzere birçok imkana sahip oluyorsunuz. Eşsiz dağ ve vadi manzaralı bu villada eğlencenin de tadına çıkarabileceğiniz aktivite alanları var.

Dünyanın en pahalı tatil mekanları

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