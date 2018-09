Dünyanın en popüler yemek festivalleri

Aybüke SENGİR / [email protected]

Yemek tutkunuysanız, en çok vakit geçirdiğiniz yerler genelde restoranlar ve kafeler olur. Bu duyguyu en yoğun yaşayacağınız yerler şüphesiz yemek festivalleri. Artık öylesine tatile gitmek tarihe karışıyor. İyi yemek yemek, farklı tatları tatmak ve eğlenceyi arayıp bulmak yerine tam ortasına düşmek her turistin aradığı şey. Dünyada her yıl on binlerce festival düzenleniyorken, bu yazımda en fazla turist çeken yemek festivallerini derledim, yazının sonunda İstanbul da var!

İTALYANLAR MANTARIN FESTİVALİNİ YAPMIŞ

Truffle’ı duymuşsunuzdur, ender bulunan bir mantar türü. Genellikle çikolata, likör, şeker, antep fıstığı gibi yiyeceklerle dünyanın en lezzetli tatlılarından biri halini alıyor aynı zamanda. İşte İtalya'nın kuzeybatısında, Piedmont bölgesinde yer alan Alba'da gerçekleşen bu festival, truffle sevdalılarının hayran kalacağı bir festival. Yıldız oyuncusu Tartuco Bianca Truffle olan ve 83 kez gerçekleşen festivale katılım davetle oluyor.

EN BÜYÜK DENİZ ÜRÜNÜ FESTİVALİ: MAİNE ISTAKOZ, ABD

Dünyanın en büyük deniz ürünleri festivali Rockland’taki Maine Istakoz Festivali. Ülkedeki hatırı sayılır bütün deniz ürünleri restoranları bu festivale katılıyor. Ayrıca 1000'e yakın da gönüllü çalışıyor. Festivalin son gününde en büyük ıstakozu yapan ekibe ödül veriliyor. Kesinlikle görülmeye değer bir festival!

HER YER DOMATES: İSPANYA

Domates festivali diğerlerine nazaran lezzetiyle bilinen bir festival değil. İlk ortaya çıkışı 1940 yılında üretim fazlası domateslerin kullanılmasıyla başlayan festivalin tek bir olayı var; şehrin sokaklarında dağıtılan tonlarca domatesi insanların birbirlerine umarsızca fırlatması. Festivalin sonunda tamamıyla kırmızıya boyanmış bir şehir ortaya çıkıyor. Çok ilginizi çeker mi bilmem ama dünyanın en popüler festivallerden biri domates festivali.

1 AY SÜREN YEMEK FESTİVALİ - AVUSTRALYA

Sidney Uluslararası Yemek Festivali'ni diğer bütün festivallerden ayıran özellik öyle birkaç gün sürmemesi. Her yıl Ekim ayında koca bir ayı festival için kullanıyorlar. Festivale ayrıca dünyaca ünlü şefler ve mutfaklar katılıyor.

HOKİTİKA VAHŞİ YAŞAM YEMEK FESTİVALİ: BÜTÜN YENİ ZELANDA

İsminden de anlayacağınız gibi biraz cesaretli bir yemek festivali. Olabildiğince vahşi yaşamdan yemeklerle yapılan festivalin standlarında 'saksağan turtası', 'dağ istiridyesi' gibi enteresan isimlere sahip yiyecekler bulunuyor. Festivalin diğer ilginç yanıysa, yalnızca belirli bir alanda değil bütün ülkede kutlanıyor oluşu.

SİNGAPUR'DAKİ FESTİVAL ÇOK İDDİALI

Singapur'da gerçekleşen festivalin bir diğer adı da Dünya Gurme Zirvesi. Böyle iddialı bir adın hakkını da veriyor festival. İçerisinde 'Gurme Salonu', 'Gurme Köyü' ve 5000 metrekarelik 'Gurme Pazarı' bulunan festivale 16 ödüllü şef, dünyanın en iyi 100 restoranı ve Michelin yıldızlı restoranlar katılıyor.

ENTELEKTÜEL BİR İSTİRİDYE FESTİVALİ - İRLANDA

1954 yılında ilki düzenlenen dünyanın en eski festivallerinden biri İstiridye Festivali. İrlanda'nın batı sahil şeridinde yer alan Galway'de yapılan festival, şiirden ekonomiye birçok konunun konuşulduğu, entelektüel bir festival olma özelliği de taşıyor. Öyle yemekleri tadalım, bir istiridye güzeli seçelim kıvamında olmuyor.

İSTANBUL’UN EN LEZZETLİ FESTİVALİ: 101 LEZZET

2013 yılından beri düzenlenen 101 İstanbul Lezzeti Festivali, bu yıl nisan ayında gerçekleşti. İstanbul’un vazgeçilmez lezzetlerinin keyfine Esma Sultan Yalısı’nda vardık en son. Bilet fiyatına festivaldeki her şey dahil oluyor. 18 yaş altı katılımcıların ebeveynlerinin refakatinde olsa dahi etkinlik alanına alınmıyor. Altıncı yılında yine şehrin en güzel lezzetlerini, en nitelikli restoranlarını, en becerikli şeflerini, belki de İstanbul’un en güzel mekanı olan Esma Sultan Yalısı’nda bir araya getirmişti. Gelecek yıl bakalım nerede yapılacak, merakla beklemekteyiz.