Dünyanın en yaşlı lideri Mugabe seçimlere hazırlanıyor

Afrika ülkesi Zimbabve'yi 37 yıldır yöneten ve dünyanın görevi başındaki en yaşlı lideri olma rekorunu elinde tutan 93 yaşındaki Devlet Başkanı Mugabe, gelecek sene yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasını başlattığını duyurdu.

SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATTI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephenin (Zanu PF) başkent Harare'de yaptığı mitingde halka seslenen Mugabe, gelecek sene yapılacak seçimler için kampanyasını başlattığını açıkladı.

Mugabe, hükümetin ülkedeki Afrika kökenli siyahi vatandaşların daha fazla arazi sahibi olması için çalışacağını vadetti.

Afrika ülkelerindeki en yaşlı lider olan Mugabe, geçen şubat ayında, 2018'deki seçimler için kendisi dışında uygun bir aday bulunmadığını belirterek aday olacağını duyurmuştu.

"HALKIN ÇOĞUNLUĞU YERİMİ DOLDURACAK BİRİNİN OLMADIĞINA İNANIYOR"

Zimbabve'yi 37 yıldır ülkeyi yöneten Robert Mugabe, daha önce yaptığı açıklamada, "İşimi yapamayacağımı düşünseydim bunu açıkça söylerdim. Zimbabve halkının büyük çoğunluğu aslında benim yerimi dolduracak birinin olmadığına inanıyor. Benden sonra gelecek olanın benim kadar kabul gören biri olmayacağına inanıyorum." demişti.